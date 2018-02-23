華爾街老將：一旦10年期美債殖利率觸及3% 地獄之門將打開

有 50 年從業經歷的資深交易員、瑞銀紐約證交所交易大廳操作主任 Art Cashin 周四 (22 日) 對 CNBC 說，如果 10 年期美國國債殖利率達到 3%，這對市場來說可能是糟糕的一天。

Cashin 說：「等著瞧吧！3% 的水準如同觸碰雷區，一旦觸及此一水準，所有地獄之門都將打開。」上一次 10 年期國債殖利率超過 3% 是在 2014 年 1 月。

周四 (22 日)，10 年期美債殖利率收在 2.92%，雖低於周三 (21 日) 觸及的 4 年高位 2.95%，但盤中最高仍來到 2.9528%。

美公債殖利率 10 年走勢

周三 (21 日) 下午，美國聯準會 (Fed) 最新會議紀錄導致債券殖利率上升，股市陷入混亂。Cashin 指出，周三看到的大幅波動可能是由於「債券警衛」(bond Vigilantes) 長期失蹤。

「債券警衛」是由市場歷史學家 Ed Yardeni 在上世紀 80 年代創造的，指的是那些出售自己所持資產的交易員，以執行他們所認為的財政紀律。由於債券價格與債券殖利率之間的逆相關性，拋售債券會導致殖利率上升。

Cashin 表示，我們需要數周的時間來看看「債券警衛」是否真的回來了，或者它是否只是一個偶然，切記！他們肯定會留下指紋。

FX168 財經網報導，Art Cashin 是馬雲非常尊崇的交易員，2014 年 9 月，阿里巴巴 (BABA-US) 上市時，馬雲主動要求和這位現年 73 歲的傳奇操盤手合影。