美國十年期公債殖利率飆破2.9% 三大債券上週全面失血

美國十年期公債殖利率上週上漲 2.38 個基點，至 2.8749%，週間連兩度收盤站上 2.9% 大關，債券市場資金動能轉弱，三大主要債市出現全面淨流出。其中，投資級企業債失血 20 億美元，為最近 60 週以來首次資金出走，新興債單週淨流出 29 億美元為 64 週之最，中止過去連七週吸金；高收益債受累於 2 月油價重挫而遭調節逾百億美元，創下有紀錄以來第二高單週失血。



摩根新興市場高收益債券基金經理人郭世宗指出，美國上週公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.5%，不僅超乎先前市場預期，也是五個月來最大升幅，而通膨意外強勁推升市場對美國聯準會加速升息的預期高漲，美國十年期公債殖利率應聲連兩天收盤都站上 2.9% 大關，創下自 2013 年 12 月以來的四年新高，導致整體債市資金動能相對承壓，三大主要債券基金上週全面出現上演資金逃竄潮。



郭世宗分析，全球股債自 1 月底以來下跌的狀況已見和緩，市場憂心通膨預期增溫和貨幣政策趨緊，是導致此次修正的主因之一；然而與前一次升息循環 (2004 年 - 2006 年) 時風險資產修正相比，公債殖利率明顯走高，顯示當前投資人太過低估殖利率曲線向上的壓力，近期的走勢只是落後反應升息循環該有的上漲幅度。



殖利率修正後，高收益債和新興債投資價值浮現，郭世宗說，美國財政部本週將再發行大量債券，新債券銷售恐進一步壓低債券價格，同步推升殖利率上揚，但公債殖利率走勢隨市場逐漸消化後趨於穩定，在實體經濟數據仍舊健康下，持續看好風險性資產的表現。



特別是當前經濟穩健復甦，且長期均衡利率不若金融海嘯前高，原先即具有較高收益性質的高收益債、新興市場債等，持有價值在近期修正後更加提升，建議在固定收益投資方面，可適時多元分散增加相關資產的持有部位。



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