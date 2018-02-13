法興：一旦美債殖利率破3% 各類資產還有得跌

法國興業銀行在去年就已看空 2018 年前景，在近期資產大幅波動後，他們更進一步看壞所有資產類別，不僅僅是股票，還包括了債券。

債券市場改為防禦型策略

據《Zero Hedge》報導，法興策略師 Brigitte Richard-Hidden 為首發布的報告認為，利率的熊市已經開始，包括信貸及新興市場都將全面受壓。這呼應了高盛在上周五的說法，也就是市場已見轉折，債券殖利率還將進一步走高。

法興指出，當前要改行「防禦性」布局，加入中短期債券、抗通膨債券與日本債券，以規避風險。這種做法長期來看是值得的，即使這意味著將失去資本利得。納入日本債券，主要考慮到日本央行收緊的步伐，會明顯弱於全球央行。

法興強調，由現在到夏季，對固定收益組合投資人而言，關鍵是避免虧本，資產的殖利率下挫是可以接受的代價。

在歐洲的布局上，法興則是最謹慎的，認為歐洲主權債券將出現最陡峭的重新定價。

標普預計跌至 2500 點

法興全球資產配置分析師 Alain Bokobza 在去年 11 月的報告中預測，當 10 年期美國國債利率達 2.75% 時，美股可能出現 15% 修正。而根據他針對 27 個已開發市場及 23 個新興市場風險溢價評估，一旦殖利率來到 3%，標普會跌落至 2500 點下方。

殖利率 3% 後標普指數與風險溢價預期 (圖表取自 Zero Hedge)

股票風險溢價 (ERP) 是投資人選擇資金投入股票，而不投入債券，在增加額外風險下要求的額外回報，通常是以預期回報減去通膨調整後的 10 年期國債殖利率來計算。

法興還強調了在 10 年期國債殖利率 3%，而 ERP 為 2.75% 至 3% 的股市狀況，預計標普會在 2300-2500 點之間。

法興延續對股債市懷疑的態度，提醒客戶，該為「金髮女孩」經濟結束預做準備。

法興思考的關鍵是－美股市場能夠吸收更高的債券殖利率嗎？當 ERP 很低，股市吸收高殖利率的能力相對受限。法興計算，今年 1 月投資股市僅有 2.8% 的 ERP，遠低於長期平均水準 3.9%。只是由於企業獲利改善，才能在債券殖利率上升的狀況下，繼續支撐美股。

風險溢價在 3.9% 時，殖利率與股市關係（圖表取自 Zero Hedge）

法興結論認為，美國 10 年國債殖利率年底預計至 3%，而他們預測，標普 500 指數也會下跌至 2500 點。