台股盤前－美股劇烈震盪收低 恐干擾大盤挑戰季線遇壓

狗年旺旺來，台股昨 (21) 紅盤日強漲 293 點、收 10714 點，創下近 20 年開紅盤最大漲點，農曆年前不願抱股過年的買盤重新回籠，成功站回半年線關卡，三大法人同步加碼，合計買超 113.99 億元，外資也終結連 7 日賣超，轉買 92 億元，是大盤反彈最大動能。今晨美股劇烈震盪，最後道瓊收低 167 點，恐影響台股今天挑戰季線遇壓。

台股金雞年大漲 946 點，休假期間歐美股市大漲，也帶動金狗年開紅盤補漲行情，指數開高走高，衝破半年線 10682 點，尤其電子股漲勢尤其凌厲，電子指數大漲 3%，其中，蘋概三劍客開出紅彩頭，股王大立光逼近漲停、重新站上 4000 元，台積電一度大漲逾 3%，鴻海漲幅也超過 1%。

不過，聯準會 (Fed) 昨天公布 1 月會議記錄後，債券殖利率上升至數年高點，道瓊原本盤中一度大漲 303 點，但消息一出之後，道瓊反轉終場收低 167 點或 0.67% 至 24797.78。Nasdaq 指數收低 16.08 點或 0.22% 至 7218.23。S&P 500 指數收低 14.93 點或 0.55% 至 2701.33。費城半導體指數收低 16.18 點或 1.21% 至 1325.35。美股四大指數都走跌。

台積電昨天上漲 6 元，收 242.5 元，成交值 185.82 億元，是台股第一大成交值個股，光一檔台積電就占集中市場總成交量 12.8%，外資更一改年前連續賣超八天，昨天反手買超 5629 張。

瑞信證券加入看多台積電陣營功不可沒，看好物聯網、高速電腦業務可推升台積電業績，目標價由 259 元調升至 275 元。除摩根士丹利證券給多台積電表現等同大盤（equal weight）評等外，外資券商幾乎全面看好台積電，尤以瑞銀、里昂、麥格理等三家券商上看台積電目標價達 300 元最高。

市調機構預測，小米今年手機出貨可望突破億支，成為繼華為之後，第二家手機出貨逾億支的大陸手機廠，帶旺供應鏈鴻海、英業達、友達等營運。

受惠網通、車用電子兩大需求成長，印刷電路板（PCB）族群的敬鵬、健鼎、競國等大陸廠區農曆年後接單穩健，同時對今年營運持續成長正面看待。業界觀察，整體 PCB 族群今年在首季營運看來淡季不淡，尤其是來自網通、車用電子需求持續挹注，有助於 PCB 廠商今年首季營運有望優於去年同期。

宏碁昨日舉行新春開工團拜，董事長陳俊聖許下狗年心願，希望「宏碁從一個公司變成宏碁集團」，並預告宏碁的小金雞上市計畫最快幾周內看到初步成果。業界預期，最近正在開放員工認股的宏星技術應是第一家。

整體來說，台股大方向維持偏多態勢，具有主力、中實戶色彩的個股並未受到盤面震盪影響，推升股價往上，從台股昨日成交金額 1550 億元來看，農曆年過後成交量明顯回升，也未出現爆量大漲狀況，有利盤勢穩步向上，延續震盪盤堅格局，不過，美股今晨收低，要挑戰季線 10748 點之路可能受到干擾，預期短線指數將在月線與季線附近震盪，等到美股反攻站回月線之上，市場資金回頭加碼力道可望加快。