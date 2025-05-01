金融股殖利率5%成標配 10檔含金湯匙市值型ETF喜迎除息行情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-01 11:20

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統計市面上含金量最高的市值型 ETF 前三名，其中，凱基優選 30(00938-TW) 金融股占比高達 64.14%、國泰台灣領袖 50(00922-TW) 持有 17.71% 的金融股、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 則占 17.31%。

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進一步觀察金融股占比較高前十檔 ETF 股價表現，相較大盤今年以來下跌 13.43%，00938 表現相對穩定，跌幅僅 8.65%，此外，群益台 ESG 低碳 50(00923-TW)、中信臺灣智慧 50(00912)、00922、00850 等 4 檔表現也優於大盤。

法人表示，金融股 2024 年每股盈餘將較 2023 年成長 27.7%，超過 85% 的金融股稅後純益預估可望正成長，14 家主要金融股稅後純益成長率更高達 64.4%。目前市場上已有約八成金融股公告現金股利，整體現金殖利率約為 3.2%，進一步增強金融股配息成長的潛力。

國泰金 29 日揭曉股利政策，每股配發現金股利 3.5 元，追平史上新高紀錄，維持不配股策略，股息配發率約 48%，與過往水準相當，由於現金殖利率衝破 6%，30 日上演慶祝行情，股價大漲半根；中信金 25 日公布擬配現金股利 2.3 元，創 2005 年以來新高，現金殖利率亦破 6%，帶動近日股價強彈，直逼 40 元大關。

法人建議，隨著台股除權息旺季到來，對較少時間與心力研究個股的投資人來說，不妨可直接投資含金量高參與金融股除權息行情。