金融股殖利率5%成標配 10檔含金湯匙市值型ETF喜迎除息行情
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-01 11:20
一年一度股東會旺季來臨，存股族最期待的莫過於金融股的股利政策開獎，包括凱基金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2881-TW) 等大型金控，都陸續釋出超出市場預期的股利水準，現金殖利率動輒 5-6%，已成金融股標配。盤點國內十檔含「金」量高的台股市值型 ETF，不僅擁有較佳的防禦能力，國安基金護盤加持，能抵抗川劇變臉的風險，接下來更有望搭上金融股的除息行情，未來更期待股息活水進一步挹注台股表現。
統計市面上含金量最高的市值型 ETF 前三名，其中，凱基優選 30(00938-TW) 金融股占比高達 64.14%、國泰台灣領袖 50(00922-TW) 持有 17.71% 的金融股、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 則占 17.31%。
進一步觀察金融股占比較高前十檔 ETF 股價表現，相較大盤今年以來下跌 13.43%，00938 表現相對穩定，跌幅僅 8.65%，此外，群益台 ESG 低碳 50(00923-TW)、中信臺灣智慧 50(00912)、00922、00850 等 4 檔表現也優於大盤。
法人表示，金融股 2024 年每股盈餘將較 2023 年成長 27.7%，超過 85% 的金融股稅後純益預估可望正成長，14 家主要金融股稅後純益成長率更高達 64.4%。目前市場上已有約八成金融股公告現金股利，整體現金殖利率約為 3.2%，進一步增強金融股配息成長的潛力。
國泰金 29 日揭曉股利政策，每股配發現金股利 3.5 元，追平史上新高紀錄，維持不配股策略，股息配發率約 48%，與過往水準相當，由於現金殖利率衝破 6%，30 日上演慶祝行情，股價大漲半根；中信金 25 日公布擬配現金股利 2.3 元，創 2005 年以來新高，現金殖利率亦破 6%，帶動近日股價強彈，直逼 40 元大關。
法人建議，隨著台股除權息旺季到來，對較少時間與心力研究個股的投資人來說，不妨可直接投資含金量高參與金融股除權息行情。
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