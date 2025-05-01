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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)目標價調升至85元，幅度約4.94%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對百和(9938-TW)提出目標價估值：中位數由81元上修至85元，調升幅度4.94%。其中最高估值100元，最低估值68元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予百和(9938-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。

百和(9938-TW)今(30日)收盤價為58.3元。近5日股價上漲7.37%，相關其 他近5日上漲2.22%，集中市場加權指數上漲3.03%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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