【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 台股封關期間國際股市大漲，台股開紅盤急起直追

台股自 2 月 12 日封關休市後，國際股市全面大幅反彈，一掃節前下跌陰霾，台股開紅盤跳空開高走高，收盤上漲約 293 點。終場台指期上漲 292 點 (+2.80%)，逆價差 9.44 點，電子期上漲 14.2 點 (+3.29%)，正價差 0.21 點，金融期上漲 17.2 點 (+1.45%)，逆價差 3.1 點，非金電期上漲 309 點 (+2.56%)，逆價差 29.47 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1881 口，淨空單部位 3689 口；投信淨空單減少 3005 口，淨空單部位 34230 口；外資淨多單增加 5225 口，淨多單部位 47776 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線長紅 K 棒，指數重回半年線之上，籌碼面部分，單日成交量能約 1453 億元，外資上市現貨買超金額約 92.14 億元，期貨未平倉淨多單 47776 口，外資現貨、期貨同步加碼多單。

◆ 選擇權分析 (加外層的文字)

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.29 變動到 1.49，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,500 點，賣權上移到 10,400 點，外資選擇權淨空單部位 26,239 口。