【大昌投顧】盤前分析－台股由於春節期間國際股市上揚，呈現落後補漲行情

◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走高，由於春節期間國際股市上揚，因此呈現落後補漲行情，而市場追價意願有見增溫，終場是以上漲 293.35 點作收。短線上出現多方缺口向上，缺口不回補仍有機會走升，惟上方季線以及 2/6 長黑高點，依舊是重要需突破的關卡，仍需觀察，而籌碼面外資終止連七賣，不過能否延續買盤，需持續關注。

2. 櫃買指數以一根長紅 K 線表態，但整體相較於加權指數仍較為弱勢，而上方季線以及 2/6 長黑高點能否突破，帶動中小型個股活絡，相對關鍵，目前個股表現為主。

3. 金融指數漲勢雖有落後，但已率先站回季線及長黑 K 高點，能否守穩季線，值得留意。電子指數反彈力道甚強，但上方季線能否有效突破，尚需觀察，而強勢族群有區塊鏈相關、矽晶圓、PA、設備廠等。傳產類股則由塑化、汽車零組件等表現較佳。

4. 隨著美國政府加快健康量測數位產品的認證速度，帶動各大終端品牌推動健康檢測功能至各項裝置，蘋果在本月宣布，未來健康管理 app 將跨足到非蘋陣營當中，健康量測若能成相關標準配備，相關 IC 設計廠可望搶此商機。

5. 英國石油（BP）在年度展望報告預測，2040 年時全球將有 3.2 億輛電動車在路上行駛，遠超過 2016 年約 200 萬輛，但 2035 年後才是電動車市場起飛的爆發點；而相關再生能源分食能源市場的速度超乎預期，因此石油需求在 2040 年前便將觸及頂峰。