春節超商業績超旺初六開工再推咖啡優惠搶商機

今年春節假期達 6 天，由於天氣穩定晴朗、溫暖舒適，提升民眾出遊意願，也讓超商業績超亮眼，飲品、零食、輕食、咖啡等商品銷量較去年同期成長 1 到 2 成以上。而今（21）日大年初六開工日，為了提振上班族精神並再衝刺一波業績，超商紛紛推出咖啡第二杯半價或買一送一，有的還推出限量一塊錢買小杯熱美式，以象徵「一元復始」！

7-ELEVEN 表示，今年冷藏飲品、休閒零食、三明治、飯糰、麵包及咖啡等商品表現亮眼，銷量較去年同期成長 1 到 2 成以上，其中霜淇淋因新口味上市及任選第 2 件 8 折優惠，因此在風景區、幹道型及交通轉運站的門市業績都較平日倍數成長。而近期新開幕的特色門市，如鄰近南投雷藏寺、果菜市場主題、露營風格的門市等，最高帶動來客數成長 7 成。

大年初六（21 日）開工，為了幫上班族打氣、掌握開工商機，業者推出品牌咖啡與茶全品項第二杯半價活動，還可創造個人化風味飲，如抹茶拿鐵咖啡、紅茶拿鐵變成鴛鴦奶茶等，預估將帶動銷量較去年同期成長 2 成以上。此外，同天下午 3 點，新的集點送登場，這次推出精品級商務配件，包括牛皮卡片零錢包、兩用托特包，更首次推出市價 8800 元的高質感腕錶，希望刺激年後第一波買氣。

至於全家超商今年檔期業績對比去年則成長超出 1 成，其中，鮮食帶動為主因。除了即食的米飯、麵食等主食均有大幅成長，手工甜點系列，如脆皮泡芙更是堀起的黑馬，皆受惠春節帶動的美食商機，成長近倍。

而連假之後緊接著開工，為了排除上班族長假後 BLUE 的心情、提振開工精神，業者也特別於 2 月 21 日至 23 日連續 3 天推出指定咖啡產品買一送一的優惠，只要成為會員，就可享有經典大熱美、單品中熱美以及義式濃縮咖啡同品項買一送一。

且根據業者過往經驗，過年後開工第一天起，沙拉產品的銷量就會逐漸提升，過年後一周左右，對比平日的沙拉銷售，可成長近 2 成，因此決定自 2 月 28 日至 3 月 27 日推出任選微波主食、調理麵類等主餐，搭配沙拉可省 5 元，搭配水果再省 5 元。

至於萊爾富初六開工，則選在早上 6 至 10 點推出 1 元硬幣即可購買小杯熱美式咖杯乙杯，以象徵「一元復始」，每間門市限量 100 杯，售完為止。當日全天則推出咖啡同品項買一送一，預計將帶動相關業績成長 1 成。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』