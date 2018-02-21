未來1年人民幣走勢調查：近5成民眾看升、2成願增持

國泰金控今（21）日公布今（2018）年 2 月國民經濟信心調查結果，其中時事題詢問有關人民幣存款及對未來 1 年人民幣匯率變化的看法，有近 8 成民眾表示未持有人民幣存款，與之前調查差異不大，但民眾持有人民幣存款的意願略有提高，且未來 1 年願意繼續增加人民幣存款比例增至 21.4%，高於計畫減持人民幣的比例，而且有 46.7% 的人看升人民幣。

國泰金指出，2017 年人民幣匯率出現較大幅度震盪，且雙向波動已逐漸成為常態，而根據這次調查結果顯示，有 78.8% 的民眾未持有人民幣存款，與 2016 年 10 月的調查結果（80%）差異不大，配置比例在 5% 以上的民眾 6.6%，略高於先前（6.4%）的水準。

國泰金表示，整體來看，民眾持有人民幣存款的意願略有提高，且未來 1 年願意繼續增加人民幣存款比例的民眾（21.4%），也高於計畫減持人民幣的比例（6.1%）。

此外，調查結果發現，有 56.6% 的民眾認為人民幣未來 1 年的波動將超過 1% 區間，略高於先前調查的 55%，有 46.7% 民眾認為人民幣會升值，遠高於看貶人民幣的民眾（9.9%）。整體結果顯示，相較於先前調查，民眾認為未來 1 年人民幣波動可能略高，但是看好人民幣升值的比例大幅提高。

國泰金這項調查是在 2018 年 2 月 1 至 7 日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共 1 萬 4796 份有效填答問卷。

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