【異動股】充電樁概念股集體走高 和順電氣(300141-CN)等5股漲停

早盤，充電樁概念股集體走高，截止發稿，和順電氣(300141-CN)漲停報9.23元，奧特迅(002227-CN)漲停報16.68元，動力源(600405-CN)漲停報5.63元，萬馬股份(002276-CN)漲停報7.48元，盛弘股份(300693-CN)漲停報27.80元;通合科技(300491-CN)盤中觸及漲停現漲8.84%報15.26元，特銳德(300001-CN)漲6.79%報13.06元，中恒電氣(002364-CN)、英可瑞(300713-CN)、可立克(002782-CN)等集體拉升大漲逾5%。

消息面上，財政部、科技部、工信部、國家發改委日前發布關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知。調整後的補貼政策自2月12日起實施，2月12日至6月11日為過渡期。過渡期期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照此前對應标準的0.7倍補貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補貼，燃料電池汽車補貼标準不變。從2018年起，將新能源汽車地方購置補貼資金逐漸轉為支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節。

此外，中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟(充電聯盟)近日發布了2017年度全國電動汽車充電基礎設施推廣應用情況：數據顯示，中國已成為世界上純電動汽車保有量、建成投運公共充電樁最多的國家。

據測算，截至2017年12月，全國新能源汽車保有量約172.9萬輛，其中純電動汽車保有量約150萬輛，純電動乘用車保有量約80.1萬輛。全國公共類充電基礎設施(聯盟内成員單位上報)保有量213903個，其中交流充電基礎設施86469個、直流充電基礎設施61375個、交直流一體充電基礎設施66059個。2017年度，月均新增公共類充電基礎設施約6054個，2017年12月同比增長51.4%。全國随車配建私人類充電基礎設施約231820個。新能源汽車車樁比約為3.8:1，純電動乘用車車樁比約為1.8:1。

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