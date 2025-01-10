加州野火災損已達500億美元 川普砲轟都是「他」的錯

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-10 09:26

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洛杉磯山火肆虐，迫使近 20 萬人撤離，並已造成 500 億美元損失，川普在社群平台發文砲轟加州州長紐森「都是你的錯」，並稱這場大火象徵紐森與拜登的無能。

當地媒體報導，洛杉磯大火已經造成億美元損失，預計風力會更大，可能使火勢進一步蔓延。洛杉磯被告知要疏散的人數，已經增加到 17 萬 9700 人。

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洛杉磯民眾被迫離家到避難所、飯店、備用房或擠進親朋好友家。好萊塢街道上演著超現實的一幕，行人蒙著面拖著行李沿著 Fountain Avenue 游走。比佛利山莊和與其它地區的飯店已爆滿，住滿了撤離民眾。

當局正在調查起火原因，若火災是人為縱火引起的，那麼由此造成的任何死亡都將被視為謀殺，潛在縱火者將接受洛杉磯警局的調查。

針對加州大火，川普連發多文痛批，先指控加州民主黨籍州長紐森不在乎加州人民，於任內未將北方水源引進加州，導致加州人民必須付出慘痛代價。對此，加州州長媒體辦公室澄清表示，川普的指控是子虛烏有。

川普還稱，「美國最美麗的地方之一正被大火夷為平地，紐森應該辭職，這都是他的錯！」

他繼續砲轟，「洛杉磯的大火可能造成美國史上最嚴重的金錢損失；這場大火象徵拜登和紐森的無能和錯誤管理。」