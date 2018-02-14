港股早段升幅擴大至逾200點 騰訊(00700-HK)重上430元

外圍股市延續升勢，港股今日得以順利高開185點，重上三萬點水平，其後升幅擴大，恆生指數最新報30110點，升271點；國企指數最新報12149點，升145點。
股王騰訊控股(00700-HK)今早表現不俗，最新報430元，升1.8%，易鑫集團(02858-HK)最新報5.71元，升0.7%，IGG(00799-HK)最新報8.22元，升0.9%，眾安在線(06060-HK)最新報66.55元，升0.9%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.93元，升2.3%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.68元，升2%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.22元，升1.2%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.26元，升0.5%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報84元，升2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22.95元，升0.9%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報36.95元，升1.8%。
金融股方面，香港交易所(00388-HK)最新報269.2元，升1.2%，匯豐控股(00005-HK)最新報80.75元，升1.2%，恆生銀行(00011-HK)最新報184.1元，升3.6%。
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