花蓮地震受災戶 7種貸款債務可獲展延、利息補貼

金管會今 (13) 日邀集銀行業及相關單位開會研議「0206 花蓮震災金融協助措施」，針對受災戶的 7 種貸款提供債務展延及利息補貼，其中，自用住宅購屋貸款最長展延 5 年。

金管會表示，花蓮強震後，主委顧立雄立即指示各業務局全力支持災後重建相關事宜，相關單位在今天會議中決議，針對花蓮震災受災戶，將依災害防救法相關機制辦理。

金管會銀行局副局長王立群表示，銀行業針對災區花蓮縣花蓮市、新城鄉、吉安鄉受災戶的「7 種貸款」，提供債務展延及利息補貼。

7 種貸款分別是：一、「自用住宅購屋貸款 (全部毀損不堪使用)」，可展延 5 年、利率補貼上限 2%；二、「自用住宅購屋貸款 (部分毀損仍堪使用) 及非自用住宅購屋貸款（全部或部分毀損）」，可展延 2 年、利率補貼上限 2%；三、「以災區房屋為擔保之其他貸款及其他擔保貸款」，可展延 1 年，補貼利率上限 2%。

四、「汽車貸款」，可展延 1 年、補貼利率上限 4%；五、「信用卡與現金卡應繳款項及其他無擔保貸款」，可展延 6 個月、利率補貼上限 4%；六、「保單借款」，可展延 6 個月、利率補貼上限 3%；七、「債務協商債務」，可展延 1 年、補貼利率上限 3.5%。

王立群說明，此次受災戶利息補貼在不高於原貸款利率下，以最高利率上限補貼，利息補貼可回溯到今年 2 月 6 日災害發生當天，舉例若以「全毀」自用住宅購屋房貸來說，展延 5 年之下，等於可以延遲還款到 2023 年 2 月 6 日為止。

此外，有關受災企業戶因資金周轉不靈而退票的註記問題，金管會表示，如果發票人遭受到不可抗力的重大災害，致影響其清償票款能力，得向台灣票據交換所申請重大災害註記，自災害發生日起 6 個月內暫緩通報為拒絕往來、不提供查詢，以維持企業票據信用。

關於受災企業戶融資需求，依據災害防救法第 44 條之 8 規定，對於受災企業復工所需營業資金，向金融機構貸款，必要時中小企業信用保證基金將提供信用保證，保證成數為 9 成。