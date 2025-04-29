華爾街日報：銀行成功擺脫馬斯克收購推特最後一筆債務

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-29 09:30

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華爾街多家大型銀行終於擺脫了因馬斯克收購推特 Twitter（現稱 X）而產生的 130 億美元債務泥沼。消息人士透露，銀行業者於週一（28 日）成功以略低於面值的 98% 價格，折價出售最後一批 12 億美元貸款。

根據《華爾街日報》報導，自今年 2 月初以來，銀行已陸續將約 110 億美元的 X 平台貸款售出。即使川普宣布新關稅使市場不穩，銀行仍成功賣出最後一批債務，顯示投資人對這筆「高品質」交易的強烈需求。

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雖然銀行以小幅折價方式成功脫手累積超過兩年半的債務，整體仍蒙受一定損失，但期間收取高額利息，且保住了與馬斯克的關係，有望未來再從他的下一筆大交易中獲利。

芝加哥大學財務教授 Steven Kaplan 就指出：「這一次，那些說永遠不要跟馬斯克對賭的人似乎是對的。」

銀行原計畫轉售債務，市場惡化致滯留超兩年

2022 年 4 月，包括摩根士丹利、美國銀行在內等七家銀行同意提供資金協助馬斯克以 440 億美元收購推特，並計畫將 130 億美元債務打包轉售。

然而交易完成時市場已急劇惡化，投資人興趣低迷，導致貸款滯留銀行資產負債表超過兩年，成為自 2008 年金融危機以來最棘手的併購融資案之一。

不過，局勢在 2024 年夏季出現轉機。隨著川普再度當選美國總統，馬斯克成為其關鍵盟友，引發市場對「馬斯克帝國」的投資熱潮。亞馬遜等廣告主重返推特，資金流入改善，加上馬斯克將推特與其 AI 新創公司 xAI 合併，提升了市場信心。

收購推特風波重創營收，加劇債務違約風險

當初，馬斯克以高於市價約 40% 的溢價收購推特，視其為民主運作中不可或缺的「數位城市廣場」。但其在試圖毀約後被推特起訴，收購完成後又大幅裁員、縮減成本及內容審查，引發廣告主恐慌撤資，使推特營收大減，增加債務違約風險。

面對岌岌可危的財務狀況，部分銀行一度將貸款價值下調到原本金額的 65%，對沖基金則提出超低價收購。不過銀行選擇耐心持有，等待局勢好轉。

根據 PitchBook LCD 數據，這筆債務滯留時間創下 2008 至 2009 年金融危機以來最長紀錄，但銀行每年仍可收取約 15 億美元利息。

xAI 資產加值，帶動貸款價值回升

馬斯克於 2023 年創辦了 xAI 並與推特密切整合，利用推特資料訓練大型語言模型，並讓推特持有 25% 股份，大幅提升了 X 平台資產負債表價值，使其成為銀行手中貸款價值回升的重要關鍵。

知情人士透露，川普當選後，銀行幾乎立即就重啟了出售 X 平台債務的計畫，並在今年 1 月推出首批貸款銷售。隨著馬斯克宣布 X 與 xAI 合併，市場對新興 AI 集團的興趣升高，推動債務銷售進展。

金融圈受創，X 債務成為警惕案例

儘管銀行成功出清債務，但 X 平台及其他類似案例已對金融圈造成深遠影響。X 和其他懸而未決的貸款問題，導致巴克萊銀行員工減薪與離職，並迫使部分銀行縮減放貸規模，間接促成私人信貸市場的快速崛起。競爭對手銀行都對未參與此案感到慶幸。