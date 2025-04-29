金管會：今年金融機構符合拓點有38家 截至4月9處分支機構撤點

鉅亨網記者黃皓宸 2025-04-29 20:57

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金管會今 (29) 日表示，據「金融機構國內分支機構管理辦法」，符合財業務指標條件之銀行及信用合作社，得於每年 5、11 月向金管會申請增設分支機構據點，經統計，今年有 16 家國銀、22 家信用合作社，共 38 家機構符合指標門檻。

金管會銀行局副局長侯立洋表示，據金管會統計，截至今年 4 月，銀行國內分支機構家數共達 3,370 家，首季增設 1 處為中信銀行，裁撤 10 處，裁撤部分為星展銀行 6 處、合庫銀行 4 處，與去年底的 3,379 家相比、淨減少 9 處。

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侯立洋也說明，今年金管會已核准，但尚未開業則有 5 處、其中包括 3 家銀行，主要是銀行場所適合區域難尋所致。