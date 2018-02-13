【港股解碼】裹挾千億營收規模，世界“超級工廠”富士康IPO

2月9日，在證監會公佈的企業資訊預披露名單中，“世界最大電子產品代工廠”富士康赫然在列。這意味著這家由台資企業鴻海精密間接控制，因代工蘋果而聞名的“超級工廠”終於向資本市場發起了衝擊。

裹挾逾3000億元的營業規模，高達272億元的募資需求，富士康此番IPO規模可謂異常高調，在近年的A股IPO市場實屬罕見。

千億營收規模的世界“超級工廠”

富士康主要從事各類電子設備產品的設計、研發、製造與銷售業務，依託於工業互聯網為全球知名客戶提供智慧製造和科技服務解決方案。公司主要產品涵蓋通信網路設備、雲服務設備、精密工具和工業機器人。相關產品主要應用于智慧手機、寬頻和無線網路、多媒體服務運營商的基礎建設、電信運營商的基礎建設、互聯網增值服務商所需終端產品、企業網路及資料中心的基礎建設以及精密核心零元件的自動化智慧製造等。

報告期內（2015-2017年），公司實現營業收入分別為2728億元、2727.13億元、3545.44億元，其中2016年營業收入較2015年微降0.03%，2017年營業收入則較2016年增長30.01%；實現歸屬于母公司股東淨利潤分別為143.5億元、143.66億元、158.78億元，其中2016年同比增長0.11%，2017年同比增長10.45%。

毛利率方面，2015年度、2016年度和2017年度，公司的綜合毛利率分別為10.5%、10.65%和10.14%，最近一年的綜合毛利率雖然有所降低，但總體仍基本維持在穩定水準。其盈利能力良好的主要原因在於：電子設備智慧行業穩定發展，行業整體利潤水準呈穩定上升趨勢，公司市場地位穩固；公司與客戶形成長期合作關係，訂單規模較大、銷售和採購價格相對穩定。

分業務來看，報告期內通信網路設備的毛利率分別為14.74%、15.88%和13.65%，其中通信網路設備高精密機構件對於公司通信網路類設備的毛利貢獻率接近80%。

雲服務設備的毛利率分別為4.96%、4.64%和 4.65%。其中，伺服器的毛利率相對較低，但其對該業務板塊的毛利貢獻率超過60%。2016年度，雲服務設備的毛利率較2015年度下降0.32百分點，主要原因為公司向部分客戶所銷售的伺服器產品增加，導致毛利率較低的伺服器產品毛利率占比從60.1%提升至73.73%，帶動雲服務設備整體毛利率有所下降。

2015年度、2016年度和2017年度，公司精密工具和工業機器人的毛利率分別為41.46%、47.61%和49.23%。報告期內，公司精密工具和工業機器人的毛利率相對較高，主要因為精密工具、工業機器人等職能製造工具類產品多為高端定制產品，其價格變化主要受產品結構改變的影響。

2016年度，公司的精密工具和工業機器人的毛利率較2015年度提高6.15個百分點，主要因為公司毛利率更高的工業機器人銷售占比提升，達成2016年精密工具和工業機器人營業收入的44.5%。

2017年度，公司精密工具和工業機器人的毛利率較2016年度提高1.61個百分點，主要由於公司工業機器人對主要客戶的平均銷售單價進一步提高。

從上述分析來看，富士康基於穩固的市場地位與規模優勢，獲得了龐大的營收，因為其業務屬性毛利率較低，但還是呈現出穩步增長的狀態。

從行業來看，富士康目前也擁有一個容量足夠大的市場空間。

電子設備製造行業蓬勃發展

根據IDC資料庫的統計，2015年和2016年全球電子設備智慧製造行業收入分別約為4129億美元和4266億美元，預計到2021年可達到約5260億美元，2017-2021年年平均複合增長率約為4.4%。其中，亞洲市場在2015年和2016年收入約為3453億美元和3529億美元，在全球電子設備智慧製造行業總收入占比約為84%和83%。預計到2021年，亞洲市場收入將達到約4299億美元，2017-2021年年平均複合增長率約為4.4%。

中國市場方面，根據國家工業和資訊化部《2016年電子資訊製造業運行情況》顯示，2016年全國規模以上電子資訊製造業增加值同比增長10%，快於全國規模以上增速4個百分點，占規模以上工業增加值比重提高到7.5%。2016年我國電子資訊產業主營業務收入達到17萬億元，是2012年的1.55倍，年平均增速11.6%，其中電子資訊製造業增速為9.5%，有力支撐了國民經濟的穩定增長。2016年電子資訊資訊利潤總額達到1.3萬億元，是2012年的1.89倍，年均增速17.3%，其中，電子資訊製造業增速為16.5%。

隨著電子行業的蓬勃發展，富士康加持技術優勢、人才優勢、生產優勢、客戶資源優勢、供應鏈管理優勢必將搶食更大的市場份額。

但值得注意的是，目前富士康訂單對單一大客戶蘋果的依賴度較高。招股書顯示，截至2017年末，富士康股份正在履行的銷售訂單前三位元均來自蘋果公司，分別為30.27億美元、26.32億美元、18.76億美元。同時，截至2017年末富士康股份正在履行的採購訂單前三位元同樣來自蘋果公司，分別為12.69億美元、8.55億美元、3.28億美元。銷售訂單和採購訂單金額遠超過其它客戶。

基於市場看衰iPhone X的後續銷量，以及手機產業週期性下滑的背景下，富士康業績勢必受到影響。

■ 作者｜董虹

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