〈富邦投信展望〉「世上只有AI好」熱到明年 長線看好自駕、機器人應用

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-06 15:26

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富邦投信投資策略師徐翊達今 (6) 日發表對 2025 年投資展望的看法，市場基本保持著樂觀的心情，「世上只有 AI 好」的風潮將會延續到明年，電子產品需求仍旺盛，儘管短線股價波動較大，但長期的成長趨勢就是對短期波動最好的保護與支撐，並點出自動駕駛、機器人二大應用將成為剛需，長線來說，相關投資絕對不能放棄。

迎接 AI 伺服器換機潮 貫穿明年投資主軸

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徐翊達指出，從去年到今年，各家大廠法說會給大家共同的感覺就是「世上只有 AI 好」，明年度的獲利預期仍是 AI，其他的消費性電子都不大行，並打趣地表示，國外基金如果沒有買 NVIDIA、台股基金如果沒有買台積電，「這兩年你的基金算是白買了」，因此，預期這股投資趨勢會延續到明年度，架構非常清楚。

徐翊達表示，與大多數機構一樣，認為農曆年前、甚至明年上半年，股市都是相對安全的環境，原因就是明年進入到 AI 伺服器的換機潮，新的晶片 Blackwell 今年第四季開始出貨，大規模的換機肯定落在明年首季，企業若用舊機怎麼跑得動大模型，怎麼競爭得過人家，因此，市場需求完全沒有問題，訂單能見度非常高，在現在指數點位相對高、川普各種政策可能出現變化的情況下，投資人真正能夠把握的，就是確定的獲利成長性的來源，也就是 AI 相關的概念股。

徐翊達直言，其他消費類股或是營建、航運等傳產股，受到政策影響實在太深了，因此，以 AI 為主軸相對應的類股、族群，仍是明年最主要的成長動力來源，也只有他們有比較大、繼續上修的潛力，將是科技創新與應用推出的最大受惠者。大家會不斷嘗試利用 AI 來提高生產力、生活便利的程度，「AI 相關的應用只會遲到、不會不到」，他對下游的軟體、甚至於消費性的 AI，也抱有較高的信心。

長期來說，AI 應用這個話題不會真正的死掉，徐翊達點出目前最喜歡的應用就是自動駕駛，除了能夠真正解決生活上的痛點外，未來一、兩年效應將會慢慢浮現，像是特斯拉的自動駕駛計程車上路，他不認為這是想要搶全世界計程車司機的飯碗，而是要展示科技演進、自駕技術有多棒，若能夠賣軟體給車廠，那就是完全不同的商機了。

事實上，車廠也有同樣的需求，近幾年大家都被中國的電動車打得毫無招架之力，你要投資人繼續擁抱電動車的趨勢，只有降價這個方法，因此，中國車廠就是瞄準這樣的方向，幾乎所有的歐美車廠都不可能降價，也敵不過中國那樣的製造成本，唯一的解方就是加量不加價，把自駕的功能給放上去，一台一百多萬的車就賣得動了，他認為，這對於歐美車廠才是一個新的方向。

商品通縮、服務通脹 機器人將成剛需

另一個長線的趨勢就是機器人，也是各界都看好的題材，多數國家面臨老齡化、少子化問題，無論是做硬體、銷售，都要思考到，未來將是商品通縮、服務通脹的時代，因為商品越做越多、越做越快、越做越好，但買的人越來越少，20 年後享有真人服務將是一件奢侈的事情，便利商店可能全都改成機器人，沒有人要做服務業，這是人力的長期結構性問題。

徐翊達表示，長期而言，機器人絕對是剛需，人手不夠只好靠機器來代勞，未來科技發展周期肯定波動很大，但這些剛需情況底下的相關投資是絕對不能放棄的，儘管大家認為護國神山對台股而言有持股過於集中風險，但長線布局來看，我們還是喜歡擁抱這些獲利成長、確定性最高的趨勢產業。並利用這些產業的獲利來度過接下來這一、兩年川普執政初期所帶來的各種政治與經濟上的風險。

債券首選投等債 股票挑市值型 ETF 核心配置

至於投資人該如何配置，徐翊達認為，明年上半年是債優於股，但到明年下半年又會重回股優於債的配置。