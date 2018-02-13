復星醫藥(02196-HK)：Galaxy授權復宏漢霖于區域内開發創新單克隆抗體

復星醫藥(02196-HK)公布，美國西部時間2018年2月12日，公司控股子公司復宏漢霖與Galaxy(以下合稱“合作雙方”)簽訂《License and Option Agreement》(以下簡稱“《許可協議》”)。 Galaxy 授權復宏漢霖于區域内使用其技術，對該産品進行獨家研發、使用、銷售、要約出售、進出口及其他商業化行為(以下簡稱“本次合作”)。

公告稱，復宏漢霖獲得美國Galaxy Biotech, LLC(以下簡稱“Galaxy”)獨家許可，在區域内(即中國大陸、香港及澳門特别行政區、台灣地區，下同)獨家臨床開發和商業化一種作用于死亡受體路徑的創新單克隆抗體(以下簡稱“該産品”)。該産品系作用于死亡受體路徑的創新單克隆抗體，仍處于臨床前研究階段，其潛在适應症包括多種實體瘤與血液惡性腫瘤等。

截至目前，于全球尚未有針對死亡受體靶點的同類藥物上市。該産品預計可用于結直腸癌等多種癌症的治療；根據 GLOBOCAN 資料，截至目前，中國結直腸癌患者預計約30 萬人。

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