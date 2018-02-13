小摩：股市若持續動盪 這個貨幣恐成匯市最大受害者..

全球股市上周震盪劇烈，摩根大通發布報告指出，若股市若持續震盪，將影響匯市，英鎊恐成匯市最大受害者，而且英國經常帳赤字問題，也將讓英鎊雪上加霜。

依據歷史經驗，有「恐慌指數」之稱的 VIX 指數（CBOE Volatility Index）飆升至 35 以上時，所有國際貨幣市場 (IMM) 的倉位，不管兌美元是做多還是做空都會遭到減持，在波動性飆升後的兩周內平均減持 1/3，一個月內則被減持一半。

平倉壓力下 多空恐將逆轉

摩根大通認為，VIX 飆升可能在短期內對外匯市場產生相當大的影響。上周 VIX 一度飆升至 50 以上，遠高於 35 ，最近幾周大量押注的貨幣，多空都有可能出現逆轉。

上周 VIX 指數飆升，英鎊兌美元出現下跌走勢。

基金經理人近幾周來大舉做多英鎊和歐元，做空美元、日元和瑞郎，使得這些貨幣多空倉位異常飆高。由於這些倉位目前將面臨平倉，意味著在平倉壓力下，英鎊和歐元未來幾周承將有獲利了結賣壓，而美元和日元則有空倉回補的買盤支撐。

而本周三美國將公布 1 月份通膨數據，若意外飆高，預期將使得 VIX 指數再度動盪飆高。

G10 中 英國經常帳狀況最差

摩根大通另一位策略分析師 Meera Chanda 表示，風險市場波動持續加劇，將透過標準國際收支影響貨幣，因為波動阻止短期尋求收益的資本流動，而這將對經常帳盈餘國家的貨幣造成上行壓力，並對經常帳赤字國家的貨幣造成下行壓力。

Chanda 指出，在 G10 國家中，英國的經常帳狀況最糟糕，其次是美國和美元集團國家 (澳大利亞、加拿大和紐西蘭)。

摩根大通團隊建議客戶，未來幾個月押注英鎊兌瑞郎下跌，進場價位為 1.2971，止損設在 1.3230。