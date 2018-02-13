13日人民幣中間價普遍下跌 兌美元報6.3247跌246點

新浪財經訊 2 月 13 日，人民幣兌美元中間價報 6.3247 ，上一交易日中間價 6.3001，貶值 246 基點。上一交易日官方收盤報 6.3290，夜盤收盤報 6.3268。

人民幣匯率延續雙向波動

2 月 12 日，人民幣兌美元中間價調升 193 個基點，報 6.3001。即期市場上，人民幣兌美元匯率則由升轉跌，尤其在、離岸人民幣即期匯率午盤後下跳逾 200 點。

從盤面上看，昨日在岸人民幣對美元隨中間價高開於 6.2959 元，早盤最高觸及 6.2845 元，隨後轉為震盪下行，15 時後跌勢加劇，16：30 收盤報 6.3290 元，創 1 月 30 日以來新低，較上一交易日跌 286 點；香港市場上，離岸人民幣對美元日內亦跌近 300 點，截至北京時間 12 日 16：30 報 6.3371 元，下跌 257 點，境內外價差約 80 點。

全球匯市方面，昨日亞洲交易時段美元指數偏弱震盪，主要運行區間位於 90.1-90.3。有交易員稱，美元指數穩定在 90 上方，人民幣對美元匯率在 6.3 左右遭遇升值阻力，加上春節假期將至，市場整體交投情緒偏謹慎，不過當前市場流動性不佳，也可能導致匯價波動加大。

申万宏源證券則指出，2018 年人民幣仍將穩中小幅升值，國內信貸環境趨緊可能促使企業尋求海外融資，促進國際收支和匯率改善。該機構分析師認為，後期歐央行緊縮超出市場預期的空間已經不大，從而美元指數難以進一步大幅下行，預計全年下行至 87 以下概率較低。而人民幣相對美元匯率預計也較大概率將升至 6.2 附近時進入較為穩定的一個階段。

新聞來源：新浪財經