紐約匯市─股市反彈二天後力竭 美元受到壓力

美國股市反彈二天後，漲勢不繼，美元週二受到壓力，尤其美元兌日元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.6% 至 89.633。上週，美國股市重挫，美元則創下 2016 年 12 月以來最大單周漲幅。

美元下跌至 107.63 日元，週一尾盤報 108.65。美元下跌至 0.9334 瑞士法郎，週一尾盤報 0.9394。

上週，股市動盪，日元與瑞士法郎有避險買盤，雙雙上漲。

英鎊上漲至 1.3925 美元高點，英國公布通貨膨脹數據高於預期，支撑了英鎊上揚。最近價位報 1.3885 美元，週一尾盤報 1.3837。

週三，美國將公布 1 月消費者物價指數 (CPI)，投資人密切注意該數據，評估聯準會(Fed) 於 3 月是否升息。

投資人進一步思索美國總統川普週一提出的 4.4 兆美元預算案，該預算將提高軍事與邊界安全支出，削減許多社福計畫支出。

一份新的日本央行決策官員名單即將出爐，預期支持安倍經濟學與寬鬆貨幣政策的黑田東彥將再獲提名，連任央行總裁。但投資人亦擔憂日本央行可能組成較為鷹派的團隊。

在美國，克利夫蘭 Fed 銀行總裁梅斯特說，她支持 2018 年的升息次數與去年相同。但稅改與政府支出計畫，可能影響升息次數。

英國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年率上升 3%，略高於預估的上升 2.9%。但核心 CPI 年率上升 2.7%，創 2011 年以來最高升幅。該數據使得英國央行可能加速升息，英鎊因而上漲。