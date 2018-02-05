英國央行會議前瞻：關注卡尼是否暗示5月升息的訊號

英鎊在 1 月份迎來一場大風暴，其最終創下自 2009 年 5 月以來最佳月份。盡管部分功勞歸功於美元的回調，但分析師們表示交易員們不應忽視其他因素，其中包括對英國脫歐的樂觀情緒、英國經濟恢復活力，以及英國央行的鷹派作風。

FX168 財經今 (5) 日報導， 本周四 (2 月 8 日) 英國央行 (BOE) 將宣布今年首個政策決定，同時還將公布最新的經濟展望，隨後央國央行總裁卡尼將舉行新聞發布會。外界預期，英國央行本周可能上調經濟增長預測，並為幾個月之內升息的可能性作出鋪墊。此外，英鎊多頭可能需要關注卡尼是否會對 5 月升息給出暗示，以推動英鎊進一步升值。

報導指出，根據外媒對 17 名經濟學家進行的調查顯示，除了一人之外，其餘經濟學家都預計英國央行周四將上調對 2018 年的經濟增長預測，而對未來兩年的預測很可能保持不變。

2017 年 11 月英國進行了十多年來首次升息之後，本周可能會維持基準利率在 0.5% 不變。不過，對下一次升息時機的預期最近已經有所變化，越來越多的人認為可能是 5 月份。

英國央行官員們 2017 年表示，經濟的潛在增長率，進而是在不引發不受歡迎通膨水平的前提下經濟增長的能力，已經減弱，因此未來幾年需要收緊貨幣政策。 自英國央行的上次經濟預測以來，經濟產出和工資增長都快於預期。數據顯示，2017 年第四季度英國經濟增長 0.5%，超過了 0.4% 的預期，同時失業率達到 1975 年以來的最低水平。

英國央行總裁卡尼上周對經濟形勢發表了相對樂觀的看法，暗示英國央行會調升經濟預測。他說，國際貨幣基金組織 (IMF）預計的 2018 年 1.5% 的增速略低。英國央行 11 月份的預測已經略高於 IMF 的預期，為 1.6%。

同時，卡尼還指出，「目前的重點是，在合理的範圍內，可持續地恢復通膨目標。」這或許是一個信號，表明利率可能需要在 5 月或 8 月提前上調，而不是市場當前預期的 11 月。 因此，本周四會後卡尼的講話將成為關注的焦點。屆時他將闡明英國央行對該國前景的看法，而此時距離英國正式脫離歐盟的時間只剩下一年多一點。

英鎊 2 月還能繼續上漲？這要看卡尼給不給力！

英鎊 / 美元上個月曾上漲 5%，至 1.4191，接近 1.50 關口，為英國脫歐公投結果之前的水平。不過，上周該匯率自去年 12 月中旬以來的首次單周下跌，因英國數據低於預期，脫歐談判下對首相梅伊的未來進行重新審視。

英國首相梅伊。(圖：AFP)

眼下，對於英國央行可能最早在 5 月會議上升息的期待令英鎊獲得支撐。儘管如此，交易者可能還需要更多的證據，並且從 2 月 8 日的政策聲明中獲得今年可能有望進一步升息的暗示，方可推高英鎊。

荷蘭合作銀行高級外匯策略師 Jane Foley 在一份報告中表示：「如果市場開始相信今年英國央行再次升息的風險，英鎊可能會找到進一步的刺激因素。出於這個原因，我們將在未來幾個月密切關注國內的通膨跡象，尤其是工資增長。」

但整體而言，分析師對 1 月漲勢後英鎊的走勢看法不一。 Jane Foley 表示，一切將取決於倫敦和布魯塞爾之間的脫歐談判進展，因為最近的報告顯示，雙方在貿易談判中處於兩極分化的局面。

歐盟領導人在去年 12 月決定，英國已經在三個關鍵的分手問題上取得了「足夠的進展」，歐盟公民在英國退歐後的權利、愛爾蘭邊境和退出法案，這意味著談判可能會轉移到高度重要的貿易話題上。這一階段的決定被認為是在幫助避免所謂的「硬脫歐」，即英國在沒有貿易協議的情況下退出歐盟。 Paul Robson 等 NatWest 策略師在報告中寫道， 「 雖然英國脫歐今年將主導市場情緒，但經濟的逐漸復甦有時會成為一個強大的對抗因素。 」

英國脫歐是今年市場關注焦點。(圖：AFP)

當前貨幣市場認為英國央行 5 月份升息的概率為 60%，高於一個月前的 39%，而且有跡象表明分析師對這個前景越來越有信心。瑞銀 (UBS) 也將升息預期中的時間提前至 5 月份，但前提是英國首相梅伊能在 5 月前與歐盟達成一項臨時脫歐協議。

德國商業銀行策略師 Thu Lan Nguyen 表示，「英鎊要想獲益，英國央行必須聽起來非常鷹派，並暗示可能會進一步大力升息」。該行預計，到年底英鎊 / 美元可能跌至 1.34，因為脫歐談判的不確定性依然很高。

另外，NatWest Markets 也押注 5 月份升息，並且堅持做多英鎊兌日元的建議。該行分析師預測，英國央行貨幣政策委員會的兩名成員本周將投票贊成升息，市場也將關注是否會提及緊縮預期不足。