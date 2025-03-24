築間首開石頭火鍋品牌 Q3前總店數續增10家

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-24 12:25

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看好國內火鍋市場的龐大商機，連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 今 (24) 日宣布，在母親節聚餐旺季到來前，再推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，將於 4 月 2 日正式開幕，而今年上半年集團總店數估再新增 10 家，營運增添新動能無虞。

築間表示，國內火鍋市場年產值超過 400 億元，因此，繼「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」和「築間麻辣火鍋」後，再推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，首店選擇開在台中市文心路二段上緊鄰台中市政府及捷運市政府站。

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築間說明，帶有閩南語語譯的「芡芳」，代表的是料理的第一道程序，定位為中平價的石頭火鍋，則是希望拓展上班族和家庭客為固定客源。

展望後市，築間指出，將靈活調整新舊品牌，同步推展街邊店和百貨商場的門店布局，並擴大品牌聚落，以資源集中管理、降低營運成本策略，來提升集團獲利能力。

目前築間全台共有 192 家店，合計共 14 個品牌，其中，築間幸福鍋物達 129 家，燒肉 Smile 共 26 家，築間酸菜魚 19 家，是店數較多的品牌。