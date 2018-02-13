【異動股】锂電池板塊延續強勢 融捷股份(002192-CN)漲停

今日早盤，锂電池板塊延續反彈勢頭，融捷股份(002192-CN)漲停報26.16元，雅化集團(002497-CN)盤中一度漲停現10.8元漲8.22%，報道氏技術(300409-CN)盤中一度漲停現47.62元漲7.49%，贛鋒锂業(002460-CN)、星雲股份(300648-CN)漲超4%，科恒股份(300340-CN)、創新股份(002812-CN)、國軒高科(002074-CN)等集體大漲。

消息面上，中汽協最新數據顯示，2018年首月新能源汽車就實現了同比高速增長。1月份，新能源汽車産銷分别為40569輛和38470輛，分别同比增長4.6倍和4.3倍。2017年全年，國内新能源汽車的産銷量分别達到79.4萬輛和77.7萬輛，分别同比增長53.8%和53.3%。

根據統計數據顯示，目前已披露2017年度業績預告的66家锂電池産業鏈企業中，報喜公司達到52家，占總數比例接近八成，其中盈利增長上限超過100%的公司達到26家，占預告數量的四成。

上證報資訊統計顯示，今年以來，共有35家锂電池産業鏈上企業接受了機構調研，相比2017年同期的19家，同比增長84%。贛鋒锂業今年兩次共迎來了204家調研機構，成為“總量冠軍”，國軒高科和天齊锂業(002466)分别迎來了82家和50家機構的調研。

中金公司13日發布觀點認為，锂電設備行業回暖，前景可期。2018年1月新能源車銷量略超預期。盡管今年補貼政策尚未發布，但得益于2019年新車型推出、雙積分考核迫近，看好新能源汽車長期增長趨勢。

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