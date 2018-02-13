【異動股】航天軍工板塊快速走強 中航機電(002013-CN)漲超7%

今日早盤，航天軍工板塊快速走強，截止發稿，中航機電(002013-CN)漲7.51%報9.16元，中航沈飛(600760-CN)漲7.09%報24.93元，中直股份(600038-CN)漲3.60%報35.66元，航發控制(000738-CN)、中國衛星(600118-CN)漲逾3%，洪都航空(600316-CN)、晨曦航空(300581-CN)、中航高科(600862-CN)、中航重機(600765-CN)、航天電子(600879-CN)、航天科技(000901-CN)等股均漲逾2%。

消息面上，2月12日，中國在西昌衛星發射中心用長征三号乙運載火箭(及遠征一号上面級)，成功發射第五、六顆北鬥三号全球組網衛星。這是北鬥三号全球組網衛星的第三次發射，也是農曆雞年中國航天的“收官之戰”。

這兩顆衛星屬于中圓地球軌道衛星。據了解，北鬥衛星導航星座由中圓軌道衛星、傾斜地球軌道衛星和地球靜止軌道衛星組成，這些軌道都屬于中高軌道。

宏信證券分析師表示，近年來中國衛星導航産業發展迅猛，産業規模已從2006 年的127億元增長到2016年的2118億元，10年增長超16倍。到2020年，中國衛星導航産業規模要發展到4000億元以上。據測算，未來4年我國衛星導航産業規模年均複合增速有望達17%，産業景氣度有望持續提升。

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