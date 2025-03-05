台積電千億美元錢進美國對匯市影響 央行回應了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-05 18:30

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中央銀行今 (5) 日公布我國 2 月底外匯存底金額為 5775.84 億美元，較上月底增加 0.01 億美元，對於護國神山台積電 (2330-TW) 宣布將投資美國高達 1000 億美元規模，央行外匯局長蔡炯民認為，應該對匯市不會有太大影響。

央行統計，截至 2 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 8213 億美元，較上月減少 435 億美元，約當外匯存底 142%，月減 8 個百分點。

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央行說明，2 月外資本金是淨匯入，但計入盈餘匯出後，淨匯出約 50 億美元，因此，央行仍有進場調節以維持匯市秩序；央行統計，2 月主要貨幣兌美元升貶互見，日元強彈 4%，英鎊升值 2.14%，歐元升值 0.2%，不過，澳幣貶值 0.38%，人民幣貶值 0.21%，加幣則貶值 0.16%。

對於台積電重磅宣布將在美國投資高達 1000 億美元規模，市場疑問是否會對台北匯市造成明顯波動，蔡炯民回應，應對匯市不會有太大影響，原因在於，台積電過去幾年營收平均一年增 100 多億美元，營收處在成長趨勢，依其財測約有 15-20% 的成長率，因此，匯回資金不見得會減少，足夠支應其美國投資。

若再加上台積電可能發外幣債券，央行預期台積電結售和對外投資的金額差不多，對匯市不會有太大影響。