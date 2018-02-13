陽光房地產基金 截至2017年12月31日止六個月之中期業績

香港，2018 年 2 月 12 日 - 恒基陽光資產管理有限公司（「管理人」）欣然宣佈陽光房地產基金截至 2017 年 12 月 31 日止六個月（「報告期間」）之中期業績。陽光房地產基金於報告期間的物業收入淨額為港幣 310.2 百萬元，按年增長 3.7%，主要由於組合內的零售物業貢獻增加所致。受惠於利息支出減省可觀，可分派收入按年上升 4.4% 至港幣 214.1 百萬元。



董事會已通過派發中期分派每基金單位 12.6 港仙，派發比率為 96.6%。每基金單位分派按年增加 3.3%，年度化分派收益率為 4.7% 。



陽光房地產基金之物業組合的估值為港幣 18,535.1 百萬元，較六個月前上升 8.6%。與此同時，其資產淨值增長 4.5% 至港幣 14,526.4 百萬元，即每基金單位資產淨值港幣 8.85 元。



陽光房地產基金透過於 2016/17 年財政年度結束前的再融資安排，建立了更靈活的資金架構，同時享有更低的貸款息差。由於陽光房地產基金約 66% 債務已對沖為定息，為中短期內的利率波動提供適度緩衝。此外，收購位於旺角彌敦道之豐順商業大廈及出售俊暉華庭物業亦展現管理人迅速進行具增值效益之交易的能力及決心。







營運摘要



於 2017 年 12 月 31 日，陽光房地產基金物業組合的整體租用率為 97.6%（2017 年 6 月 30 日：96.9%），而寫字樓及零售物業組合的租用率分別為 97.3% 及 98.2%（2017 年 6 月 30 日：97.3% 及 96.2%）。在 6.5% 及 9.8% 續租租金增長的支持下，寫字樓及零售物業組合的現行租金分別為每平方呎港幣 33.4 元及每平方呎港幣 72.8 元。



陽光房地產基金旗下三大物業表現理想，陽光中心錄得 12.0% 的續租租金增長。上水中心購物商場於報告期間取得理想的進展，隨著翻新工程之完成，加上近期設立之期間限定店舖，其購物氣氛明顯獲得提升。而新都城一期物業亦繼續受惠於其均衡的行業組合並且偏重於必需品消費的模式。



管理人之行政總裁吳兆基先生表示：「由於全球經濟看似在穩定增長的路徑上啟航，陽光房地產基金憑藉多元化及已拓展的物業組合，處於有利位置，把握發展的趨勢。展望未來，我們將繼續將資產再循環列為高度優先項目，旨在進一步拓展投資版圖，並同時提升陽光房地產基金的價值。」



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』