5G電線組件龍頭股掛牌，匯聚科技為投資者帶來獲利機會

匯聚科技（1729.HK）今日 (13 日) 掛牌，公司早前招股反應理想，公開認購超額認購 267 倍。公司實力雄厚，在內地通訊設備及數據中心生產電線組件市場位列第二，享龍頭股優勢，上市前已獲 GP 工業 (新加坡上市企業) 成為其主要股東之一作長線投資，公司從事 5G 業務，屬高增長行業，有助股價後市走勢，為投資者帶來獲利機會。匯聚科技是一家定制電線組件供應商，在電線組件行業擁有約 20 年經驗，主要以 CMS 為基礎，電線組件在各個市場分部包括電訊、數據中心、工業及醫療設備分部，客戶以中國及國際品牌為主，屬於高端產品，毛利率較一般工業股高，均受不少所採用。根據報告，以銷售收益而言，於 2016 年為，並於同年佔中國電線組件市場約 0.2% 市場份額，市場領導地位超然。



盈利能力方面，集團應佔年度╱期間溢利及全面收益總額 (2016 年和 2017 年平均值) 76,641,500 /888,082,000，受益于高毛利產品比重的上升。集團經營能力亦相當不錯，2017 年公司 ROE、ROA 分別為 67.4% 和 16.7%，相比 2016 年實現大幅增長，可見公司管理制度好，為未來高增長打下理想基礎。







高毛利產品佔比上升，推動估值攀升



市場前景方面，受益於中國國內的消費升級，5G 移動電訊網路的佈局以及高新醫療設備的快速反覆運算，2016 年，中國電線元件的市場規模約為人民幣 4,029



億元，自 2012 年至 2016 年的複合年增長率為 8.5%。踏入 2018 年，內地汽車、家庭電器及醫療設備的產量持續提振，增長動力來自於電訊設備及資料中心、工業及醫療設備、手機等市場，市場規模還有進一步擴張空間，未來的收益有望大大提升。



上市後，集團產能將有望明顯增長。隨著新工廠的落成，企業產能有望提升 30%，進而推動銷售收入以及淨利潤的上漲，而毛利率較高的光纖電線元件銷售占比，推動收益攀升之外，亦優化產品結構，應對不同的經濟週期。



估值方面，匯聚科技與亨鑫科技，電訊數碼控股等同行相比市值較小，上市後，估值不足 10 億元，估值合理，有利吸引資金，值得上市後高度關注，伺機操作。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』