產能只有五分之一 通用汽車關閉南韓一座組裝廠

通用汽車 (GM-US) 總裁 Dan Ammann 宣布，通用汽車將關閉在南韓的 4 個汽車組裝工廠之一，並將根據與政府和工會談判的結果，在幾周內決定剩下的工廠未來的命運。

「時間很有限，每個人都必須加緊行動。」Ammann 說。

Ammann 周二在南韓宣布，通用汽車將宣布關閉群山小型車組裝廠的計劃，該工廠僱用約 2000 名工人。通用汽車表示，該工廠 2017 年僅生產 33982 輛汽車，只占其全部產能的 20%。

該汽車製造商去年在南韓的另外 3 個裝配廠製造了 48 萬 5403 輛汽車。通用汽車在南韓市場銷售雪佛蘭和凱迪拉克品牌汽車，其中一半以上都是出口。

通用汽車過去 3 年來的投入新技術的努力優於銷售和生產，目的在提高獲利能力，削減其南韓業務是一系列步驟中的最新舉措。通用汽車自 2015 年以來迅速退出無利可圖的市場，包括歐洲、澳大利亞、南非和俄羅斯。

通用汽車 CEO Mary Barra 表示，她將把通用汽車的工程和資本集中在獲利的市場，主要是美國和中國，以及電動和自駕車等新技術。

這家汽車製造商決定退出其他無利可圖的市場，加劇了通用韓國廠的問題，通用韓國廠曾經製造過許多輸往歐洲的雪佛蘭車型。美國的小型車銷量下滑也傷害了韓製雪佛蘭的需求。

Ammann 說，通用汽車在南韓的長期存在取決於政府是否願意提供資金或其他激勵措施，以及韓國工會是否會同意降低勞動成本。

通用汽車正在與南韓政府官員討論如何讓通用汽車韓國廠業務實現盈利。韓國國營開發銀行擁有通用韓國廠 17% 的股份。通用汽車擁有 77% 的營運權，而通用汽車的主要中國合作夥伴上汽集團控制了 6.0%。

南韓官員上周表示，他們正在討論若干方案，以幫助通用汽車應對高昂的勞動成本和緩慢的銷售，導致該國汽車製造廠的產能遠低於滿載生產。

Ammann 表示，投資建立南韓工廠的新模式取決於新的成本削減協議。

「如果能成功地與利益相關者合作重組並實現可行的成本結構，就有機會投資新車。」Ammann 說。