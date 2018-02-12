橋水投資長：Fed緊縮效應現 市場波動不會這麼快結束

《Financial Times》報導，知名對沖基金橋水基金 (Bridgewater) 聯合首席投資長 Bob Prince 近日接受媒體專訪時表示，近日全球市場波動劇烈，尤其美股更是震盪巨大，Bob Prince 對此認為，市場此前是過度自信了，股市波動恐怕不會這麼快結束。

Bob Prince 表示，去年全球股市的表現可謂是相當亮眼，但是考量到今年全球主要央行收緊政策的力道可望再度擴大，這將帶領市場進入嶄新的宏觀經濟之中，估計在這條路上，股市勢必面臨更多波動。

上週美股道瓊指數週線收跌 1330.06 點，單週跌幅高達 5.21%，而若再加計上上週道瓊下跌的 1095.75 點，道瓊指數迄今回檔修正已近 10%，將要進入股市的調整期。

道瓊週線走勢圖 (近一年以來表現)

橋水基金創辦人戴里歐 (Ray Dalio) 亦曾在上週發文表示，這波股市修正主要是因為美國公布了出色的薪資成長，引爆了市場的通膨預期，再引發聯準會升息加速預期，然後債市殖利率急漲，股市連兩日大跌。

戴里歐認為，現在人們才正開始體驗聯準會 (Fed) 的緊縮威力。

戴里歐指出，在過去一週的時間裡，美國經濟出現強勁的經濟增長和工資上漲，這對總體經濟來說確實是好事，但是，由於擔心 Fed 收緊的速度超過信貸增長，這使得債券和股票市場齊跌，這對多數投資人卻是壞事。

換句話說，財政政策正下踩油門，造成經濟發展受限，在利率升高之下，市場被迫先急剎車，然後就輪到經濟受害。

戴里歐直言，這些困境將會讓 Fed 難以正確地實施貨幣政策，這正是典型在經濟週期尾聲，Fed 容易因為難以實施正確的貨幣政策，最終導致美國經濟衰退。