蔡英文：將讓生技生醫成為下一世代台灣最具競爭力產業

蔡英文總統今（12）日出席新竹生物醫學園區第二生技大樓工程開工動土典禮，她指出，將用最強的決心，讓生技生醫成為下一個世代台灣最具競爭力的產業。

蔡英文表示，在過年之前，新竹生醫園區第二生技大樓正式開工，是一件讓人感到欣慰的事情。十多年前，新竹生醫園區開始規劃時，這地方還是一片荒涼。當年還有人認為，這裡會淪為蚊子館。可是萬丈高樓平地起，歷經之前兩任政府的規劃和建設，加上近兩年來的加速推動，從無到有，一步一步把生醫園區建設起來。

蔡英文指出，現在，園區生技第一大樓以及研發中心大樓的空間，都已經出租。這個地方這麼搶手，表示台灣的生醫產業正在強勁地成長。特別是延宕十數年的台大新竹生醫分院也在去年動工。

蔡英文強調，打造新竹生醫園區是 5+2 計畫中，生醫產業創新推動方案的重要工作。在這個方案，政府會把不同的產業聚落串連和整合起來。其中，從新竹生醫園區到台北或台中，都在 1 小時的車程之內，而且可以就近連接桃竹苗的產業和生活圈，具有很好的發展潛力。

蔡英文進一步指出，以台灣整體來看，除了新竹生醫園區，南港、中科、南科及高雄等地的生醫聚落，也都在新藥研發、特色醫療、微創醫材和高齡照護等領域，分別具有特色。利用高鐵和地方交通設施，由北到南，讓各地的產業聚落能相互連結，又能發揮各自的特色。

總統表示，不只是強化硬體建設，政府也會持續提升留才和育才環境，媒合資金、優化法規，打造完整的產業創新生態系，並以「國家隊」的方式支持潛力廠商，連結國際通路，爭取更多外銷訂單。

蔡英文指出，未來的工作還很多，會用最強的決心，讓生技生醫成為下一個世代台灣最具競爭力的產業。

蔡英文表示，未來的園區有生醫企業及醫院，還可以結合清大、交大、中央等大學，以及工研院、國衛院、農科院等研究機構，成為具有醫療和產業共構特性的國際級園區。她期勉，從新竹生醫園區出發，讓台灣的新藥、醫材以及智慧醫療產業，挑戰下一個高峰。

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