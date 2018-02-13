星展銀上調台灣今年GDP至2.8%明年2.4%不變

星展銀行今（13）日宣布，上調今（2018）年台灣經濟成長率（GDP），由原先的 2.5% 上調至 2.8%，而 2019 年的預估則維持 2.4% 不變，主要考慮到長期内結構性逆風因素的影響，包括人口高齡化，與中國大陸的技術差距縮減，以及貿易競爭力的下滑等。

星展銀行經濟學家馬鐵英指出，去年台灣經濟成長率為 2.8%，為 3 年來最強勁的成長表現，同時也優於星展原先所預期的 2.4%，主要有賴於外貿及在國際供應鏈扮演的關鍵地位，使得台灣經濟去年受惠於全球經濟的周期性復甦。

不過，台灣去年仍是亞洲地區（日本除外）成長最緩慢的經濟體，即便出口需求復甦，內需則因受到人口高齡化、整體信心疲弱、缺乏強而有力的政策刺激等多重因素所影響，表現較不理想。

展望未來，馬鐵英認為，有幾項領先指標都顯示這股強勁的成長動能將可望持續至今年第一季。以出口訂單為例，在去年 12 月有 17.5% 的成長，為 10 個月來最高，電子產業的訂單則成長 18.4%，更是 2014 年 10 月以來最大幅度的成長。

儘管近來 iPhone X 的銷售成績不盡理想，前幾代機型（iPhone 7 與 iPhone 6s）的銷售則比預期亮眼。同時，由於物聯網，人工智慧以及汽車電子的快速崛起，對於半導體及其他電子零組件的需求也變得越來越多元。

就內需而言，今年的前景有望好轉一些。馬鐵英分析，主要考量重點有勞動市場的逐漸改善、基本工資的調升、房地產市場的觸底反彈、以及政府對於基礎建設的支出增加。也由於短期的順風仍然強勁，星展銀行上調 2018 年台灣經濟成長率，由原先的 2.5% 上調至 2.8%，而對於 2019 年的預估則維持在 2.4% 不變，主要考慮到長期内結構性逆風因素的影響。

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