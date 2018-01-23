大家不敢花錢 蔡英文開出這些藥方

台股牛氣沖天，但民間消費卻疲弱不振，總統蔡英文受訪時表示，除了指數需要維持住，她提及這次的稅改真得很重要，減輕了中低收入戶，國內小投資戶的稅賦，藉此增加可支配所得，加強消費的信心。

電子媒體 22 日播出蔡總統的訪談，主持人提問，蔡政府上任後至今，股市較馬政府漲了將近 4 成，總市值增加 10 兆，但大家卻不敢花錢，總統作上述回應。

蔡總統信心喊話，「如果我們持續努力的話，未來會愈來愈好」，雖然必須面臨有一些變數，怎樣去應對，這個就是我們執政能力的考量。

至於要如何處理低薪魔咒，總統說，希望在景氣在轉好的時候，型塑一個加薪的社會氛圍，所以行政院長賴清德提出，幫很久沒加薪的軍公教加薪 3%，希望帶動企業界的加薪。

蔡總統還說，經濟部擬針對中小企業立法，若對員工加薪，會給一些獎勵的措施。對於調整基本工資的態度，總統說，「我們是有決心要讓這個工資，在能夠持續保持經濟發展動能的前提下，能夠有持續上漲的空間。」

蔡總統也對企業喊話，「對一個年輕世代的疼惜的心」，不僅是社會責任問題，也是一個企業形象的問題，「我們共同的責任，就是不要讓年輕人在他們剛出社會，走出第一步的時候，走得太困難」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』