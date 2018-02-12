中國制定無人駕駛汽車行業準則，有意趕超美國

【財訊快報／陳孟朔】隨著中國與美國在無人駕駛汽車這一未來交通領域你追我趕，全球最大的汽車市場—中國正在制定技術標準和行業準則。香港《南華早報》2 月 8 日報導，引述集邦諮詢公司分析師伊薇特 · 林表示，美國有超過 24 個州制定無人駕駛立法，而中國在規章制度方面卻落在後面。但是，中國已意識到這個問題，並在採取步驟縮小差距。



交通運輸部部長李小鵬在中央電視臺的採訪中表示，目前，交通運輸部正在建設測試基地，和有關部門共同研究制定路上測試的相關政策指導檔。下一步，將和有關部門共同積極而穩妥地推動這項技術的發展進步。



李小鵬說，無人駕駛技術匯集包括現代通信、網路、製造、新能源等一系列的現代技術，是一個融合體。在自動駕駛船、自動軌道交通方面已經有了突破和應用，在汽車自動駕駛方面也正在研究。



報導內容提到，就在提供法規支持新跡象出現前兩個月，北京成為中國首個允許無人駕駛汽車上路測試的城市。中國國家發展和改革委員會 2017 年 12 月還公佈一個三年行動計畫，將發展智慧汽車列入國家重點。



林說，隨著上海、杭州、重慶和武漢等城市建立智慧汽車展示區，預計會有更多城市追隨北京，在 2018 年下半年放開上路測試。她預計，對新興的無人駕駛領域來說，放鬆管理辦法是一個重要的 “推動因素”。“更多的海外初創公司將回歸，大力推動中國無人駕駛汽車的發展。”



報導內容提到，無人駕駛初創公司小馬智行和景馳 2017 年將全球總部從矽谷搬至廣州。這兩家企業上週都開展試駕，計畫在 2018 年晚些時候推出機器人計程車服務，讓用戶可以通過預約應用程式使用無人駕駛車輛。



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