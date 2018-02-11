〈名師解盤〉美股震撼教育周驚魂未甫 台股封關日得先拚收復年線

台股上周受到美股單周出現 2 次千點重挫拖累，指數從 11150 點一路跌到 10189 點，跌點也一度進逼 1000 點，連年線也遭摜破，創下近 1 年半年來年線首次失守。展望本周，法人表示，美股狀況仍不穩定，雖有止穩跡象但依然震盪，由本周只有周一一天的封關交易日，基本上還是要盡速收復年線，以免多方士氣潰散，也才能保留農曆年後的紅盤火種。

分析師許博傑表示，儘管台股受到美股重挫而走弱，不過如果細分集中市場跟櫃買市場可以發現，集中市場跌破年線，但是以內資為主的櫃買市場則是在上周五盤中一度跌破年線後，尾盤就順利收復，顯示現在的盤勢，內資的態度並沒有那麼恐懼空頭。

許博傑指出，從籌碼面來看，本周融資應該會續減，但是如果在農曆年開紅盤日，如果國際股市已經回穩，融資小幅增加是可以接受的；融券部分，預料本周也應該還是會增加，如果開紅盤日，若是續增，將有利於後續融券回補的軋空行情；至於借券部分，如果能夠回到 50 億元以下，加上借券賣出金額也低於 30 億元以下，則代表外資應該沒有那麼偏空。

至於櫃買部分，許博傑表示，主要成分股包括穩懋、精華、藥華藥、世界先進及精測、信驊等，上周五都是開低走高收紅，如果這些指標股能續強，也代表內資人氣並沒有潰散。

分析師林隆炫表示，台股目前多方有 3 個支撐，首先是從月線角度來看，7203 點以來切過 7627 點以來的原始上升趨勢線，上周五指數低點來到 10189 點即反彈，就是碰到上升趨勢線，另外年線因為還是向上，因此風險仍低，第三個則是從 10014 點以來的頸線也還有支撐，初估目前指數高低區間，將在 10000-10600 之間打底整理。

如果投資人仍看好台股新春開紅盤的行情走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指國票 75 購 02(068653-TW)、臺股指永豐 77 購 03(072448-TW)、臺股指元富 77 購 02(072401-TW)。