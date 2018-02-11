關於債市和股市 這是市場最怕的一張圖

摘要：在過去三十多年中，只要美國十年期公債殖利率上升到長期趨勢線，就意味著美國股市遭遇血洗。目前，美國十債殖利率已經高於長期趨勢線，標普 500 也在一周多時間裡下挫了 11%。

從過去三十多年的歷史來看，每當美國十債殖利率上升到其長期趨勢線時，危機就會隨之而來。

每次美國十債殖利率沖高至長期趨勢線，對股市來說，都不是什麼好事。美國股市都會在美國十債殖利率升高至長期趨勢線時，遭遇巨大損失。

目前，美國十債殖利率已經高於長期趨勢線，標普 500 也在一周多時間裡下挫了 11%。

美國十債殖利率連連走高 新老債王頻發警告

開年以來，美國十年期公債殖利率連連走高，新老債王頻頻發聲，警告債市不景氣或將拖累股市。

此前，曾有人問被稱作新債王的 Gundlach，美債殖利率漲到什麼水平，會讓投資者拋售美股，轉向債券？

Gundlach 回應稱：如果美國十年公債殖利率達到 2.63%，將會給美國股市帶來負面影響。

此外，他還補充說，如果殖利率突破 2.63%，那麼將很快突破 3%。Gundlach 預計，2018 年美國十年期公債殖利率將達到 3.25%，這也是他為什麼看空今年美股的重要原因。

上周三，債王葛洛斯在接受 CNBC 採訪時稱十年期美國公債殖利率將在未來 12 個月內逐漸走高至 3%。此外，雖然聯準會正在縮表，但是葛洛斯發現聯準會在未來 12 個月中發行的公債出現明顯增長。那麼，誰會去購買這些公債呢？葛洛斯認為，如果利率進一步走高，那麼公眾去購買公債的積極性肯定會更高。

由此，葛洛斯認為，目前美債市場處於「溫和熊市階段」。

在 1 月初，葛洛斯就表示，在川普稅改和聯準會等主要央行縮減 QE 推動下，今年債券投資回報率會很低。

當月早些時候，當十年期美債殖利率升破 2.5% 時，葛洛斯就宣布熊市得到了確認。

而在今年 1 月中旬，美國十債殖利率就接連突破新債王劃定的紅線，最高一度飆升至 2.88%。

『新聞來源／華爾街見聞』