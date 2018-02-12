【港股早評】大市料反彈 不宜太進取

上周五美國股市投資者又大玩過山車，道瓊斯指數先高開300點，掉頭下跌500點，再回升500點，最終以升330點收市。自問個人心贓承擔能力欠奉，實不宜目擊整個過程，無心睡眠只屬小事，最擔心是個人變得心神彷彿，便問題叢生。在這樣波動的市況，提神飲料﹑床褥會否變得銷量更佳？為何會有這樣的預測，筆者認為投資者終日雙目緊盯股市，個人精神負苛較大，要以有關產品來提神；後者則是經過連場在股海中搏鬥後，總之睡一覺好的，才可以平衡個人生活。至於有否市場調查公司，嘗試搜集有關數據並加以分析？不知道，但是生產相關產品的公司，或是市場調查機構可以考慮一下。

至於調查完成及經過分析後，有關數據對產品銷售商會否發動新一輪廣告攻勢？便無法得知了。

或許有讀者認為，以上的假設是相當無聊。可是消費行為往往是帶有不理性成份，若眾人抱持理性態度進行消費，相信不論是實體零售商或是電商，不管如何努力亦難以發展至今時今日的規模。就以即將到來的2月14日情人節為例，不同商場及零售企業均策動相關推廣攻勢，務求刺激消費者消費意欲。電商平台一樣嚴陣以待，希望可以在當日前取得更多訂單。明知情人節是一項商品推廣及消費日，不論是產品價格或是餐飲消費，均會較平日為高。若是理性的消費者，又豈會在當日消費？可是就是因為商家懂得為當日加添節日浪漫氣氛，結果消費者便自願將鈔票奉上。所以消費行為是一項高度涉及心理因素影響的行為，如何成功影響消費的心理質素，以及讓消費者建立對有關品牌的忠誠及信心，是一眾消費產品生產商及市場調整機構最關心的議題。

若讀者讀到此仍願意繼續閱讀下去，筆者確實要相當配服，因為今早又再大話西遊了。既然本欄以投資為重心，總不可能漫無邊際地談及投資以外的事情。當然上述談及節日消費的段落，又並非全日誇誇其談。其實投資者在投資與消費及零售股，除了留意一系列銷售數據時，最好應該自身前往有關商場及零售店，以及多瀏覽電商平台，以了解最新情況，才決定有關零售商或電商平台是否值得投資。或許有讀者指出，不論是內地或香港消費者，對電商平台已是相當了解，還要留意什麼？正是是否方便使用，以及會否讓人「樂而忘返」。若讓人成功「樂而忘返」，此電商平台已是相當成功。至於會否出現偏頗？絕對有可能，所以投資者不可以只使用一個電商平台，而是多加比較不同平台。

其實不論是投資或是消費，心理因素是不可或決。其中投資者如何作出一個投資決定，並非完全是投資者理性決定，亦會受到其他環境因素以及非理性因素影響。例如有個別投資者可能認為個別上市編號覺得與自己不配合，又或者投資者認為某某管理層不合眼緣等。明明是不理性，卻仍然是投資者在考慮投資是因素之一，成功率多大？便因人而異。

那麼今日大市又如何呢？今日應會繼續反覆，畢竟目前市況仍未平穩，預料大市或會高開低走，同時港股通會在明日起休市，相信今日會有較多北水先行沽貨離場，在下周四重開港股通時再作部署。此外投資者今日可以多留意澳門娛樂及消費股，至少當地旅遊旺季將至，應有一定刺激作用。

2018年2月12日上午9時13分

文﹕張偉倫

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