【大行報告】大摩：香港有一隻具防守性股份

高盛中國首席策略分析師劉勁津亦認為，近日股市波動為牛市的健康調整，因為不論從基本面或流動性而言，中國股票依然具吸引力，特別是中資金融股及能源股。那麼在波動市中有那些值得投資的港股，摩根士丹利發表報告，指在現時的市況下需要減磅，並換馬至較具防守性行業，增加具高息回報的股份，以及減持互聯網股。

大摩在除日本以外的亞太區投資名單中，加入了香港電訊(06823-HK)，大摩認為，香港電訊是最具防守性的股份。

2月6日，香港電訊公布2017年持有人應佔盈利上升4.3%，至50.97億元；每單位基本盈利67.34仙，經調整資金流後為64.87仙，增長5%；中期分派28.12仙，末期分派36.75仙，全年分派64.87仙，已把調整後盈利全數分派。

香港電訊股價2017年連同分派計回報是19.5%，是穩健的投資，電訊及相關業務雖有競爭，但需求不會突然消失，其業績仍可穩定，由於為合訂單位，不必考慮市盈率，應以息率為主，其特點是把全部可分派資金派發，去年是增長5%。

香港電訊股價最近一度跌至9.36元，隨即反彈至10元，儘管仍在反覆，仍高於9.36元。有分析指可留意股價變動，並參考近日低位9.36元，當時息率是6.93厘，假定今年增幅仍為5%，則息率將為7.27厘。儘管今年市場利率將上升，相信不影響香港電訊息率的吸引力。

香港電訊現報9.77元，升0.5%。成交196萬股，涉資1912.5萬元。

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