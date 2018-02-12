【IPO追蹤】匯聚科技(01729-HK)每股發售價0.5元 一手中籤率為60.01%

匯聚科技(01729-HK)公布招股結果，發售價已釐定為每股發售股份0.5元，是每股發售價介乎0.25港元至0.5元之間的上限。股份明日上市。

匯聚科技是次招股合共接獲有效申請合共19,291份，認購合共約123.48億股公開發售股份，即公開發售項下初步可供認購的4600萬股公開發售股份總數約268.4倍。由於超額認購，故已重新分配程序。配售項下初步可供認購的合共1.84億股發售股份已重新分配至公開發售，以使公開發售股份總數增至2.3億股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份的50%。申請一手(8000股)有6289份，中籤率為60.01%。

是次招股集資淨額為1.277億元，當中約60.6%擬用於購置一所工廠以擴大産能；約9.5%擬用於透過購置全新的實驗室及測試儀器用以研究及開發高科技技術以符合將來高速電線的測試規定，及聘請一名研究及開發員工及安排技術訓練；17.5%擬用於在生産過程中提升公司的自動化系統及其他信息科技應用項目以提高營運效率；約2.1%擬用於提升市場營銷工作，包括加強與現有客戶的關系、於中國國内其他城市設立地區銷售辦事處以探索新的業務機會、聘請額外銷售及市場營銷人員及提升客戶及售後服務；及約2%擬將用作集團的一般營運資金。

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