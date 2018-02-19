〈狗年投資理財術〉善用3個紅包袋理財 小錢也能發揮最大價值

年終獎金、紅包除了花費，更要妥善規劃，第一金全球 FinTech 金融科技基金經理人唐祖蔭祭出「3 個紅包袋理財法」教戰，他表示，最簡單的方法是拿出 3 個紅包袋，分別寫上「娛樂」、「出遊」、「儲蓄投資」，其中，若要投資基金更是有訣竅，透過瞄準預期年化報酬率，小錢也能夠發揮最大價值。

唐祖蔭表示，「娛樂」用休閒花費；「出遊」包括：交通費、門票、外食等；「儲蓄投資」要拿來投資理財，如：申購基金、債券等。

唐祖蔭表示，農曆新年是國人歡欣鼓舞的節日，用紅包袋預先規劃，目的在可避免過於開心而毫無節制的花費；或者一直擔心獎金不多，花得不乾脆，年節也過得不開心。因此，秉持的原則就是「量入為出」。

除了盤算怎麼花用之外，行有餘力，許多人通常想保留一部分做儲蓄或投資。但理財工具五花八門，單是容易入門的共同基金，就有 6000 多檔可供選擇，怎麼挑選確實是門學問。唐祖蔭表示，第一步要先明確個人目標，第二步再選擇合適的商品，實現的機率才會高。

目標設定應該提出具體的「時間」和「金額」，例如：5 年後想買一台車、需要 40 萬。如果第一期從年終獎金提撥 5000 元，之後每個月再投入 5000 元，持續定期定額投資 5 年，按照「零存整付」概念計算，就要尋找預期年化報酬率 11% 的理財商品，如：風險較為積極的股票型基金，較有機會達成。

如果要做為子女大學畢業後的留學基金，需要 200 萬元，每月定期定額投入 5000 元，只要找到預期年化報酬率 6% 的商品，例如：全球型股票、台灣股票、全球新興市場債券，穩健操作，將有可能實現。

根據各主要資產類別預期年化報酬率，第一金投信整理出，2~4% 的有新興亞洲股票、全球 REITs、全球政府公債；4~6% 有全球投資等級債券；6~8% 有全球型股票、台灣股票、全球新興市場債券；8~10% 則有美國股票、全球高收益債券；10% 以上則看好機器人產業。

唐祖蔭提醒，理財目標越大、時間越短，需要投入的本金、預期報酬率和風險就越高，如果個人難以承擔，應該調整目標和時間，循序漸進、避免好高騖遠。