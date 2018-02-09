咖啡銷售報佳音+菲律賓展店 統一超1月營收創單月次高

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (9) 日公布 1 月合併營收達 195.53 億元，月增 1.57%、年增 2.68%，創單月次高，統一超指出，轉投資海外事業菲律賓 7-ELEVEN 持續迅速展店達 2298 店，較去年同期增加 299 店，而在國內，7-ELEVEN 現煮咖啡需求持續成長加上鮮食商品推陳出新，整體業績較去年同期成長 13%，是最主要成長動能來源。

全家 (5903-TW) 同樣公布營收為 54.85 億元，年增 3.45% 也創同期新高，顯示超商業的夏季旺季和冬天淡季的界線已越來越模糊。

7-ELEVEN 為因應今年農曆春節較去年晚報到，1 月攜手法國精品 LE CREUSET 和日本 HELLO KITTY 推出集點獨家商品，並首次開賣福袋，成功帶動相關業績較去年同期成長近 40%。

7-ELEVEN 進一步說明，首次推出的「限量 HELLO KITTY 開運金喜福袋」，開賣第一天 30 分鐘內限量 15 萬份熱銷一空，掀起搶購風潮；同時，因應消費者採買年菜、禮盒、家電需求，推出國泰世華信用卡、icash2.0 聯名卡等多種支付工具優惠，成功帶動 1 月整體行動支付交易筆數較 12 月大幅成長 50%。

進入 2 月後，看好農曆春節 6 天連假、開工商機和 228 連假將持續推升消費熱度，7-ELEVEN 將以多樣化的生活提案及新品吸引人潮。