〈華碩法說〉手機目標做全球第7家獲利公司 今年新機將提前至Q2上市

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今(9)日召開法說會，展望今年行動裝置目標，執行長沈振來指出，2015-2017 華碩努力提高產品售價，今年新品價格區間維持不變，但出貨數量將顯著提升，新品預計 MWC 就會發表，最快 4 月初上市，隨著數量成長，華碩也設下目標，要成為全球第 7 家有獲利能力的手機品牌。

沈振來指出，手機新機將在 2 月底就會在 MWC 發表，預計推出 3 款，另外也計畫推出電競手機，預期 4 月新機上市出貨，5、6 月的貢獻度就會很顯著，第 3 季出貨量將相當大，全年動能看俏。

他強調，今年手機上市與出貨，已較去年提早 2 季，因此出貨與營運貢獻將較去年明顯，去年第 4 季虧損金額已經減少很多，因此今年華碩對手機產品的目標，就是希望可做到除中國大陸四大品牌廠，及蘋果與三星外，第七家可以維持數量成長且產品線又是獲利的手機品牌商。

沈振來指出，今年華碩智慧型手機出貨 1200-1300 萬台，事業群就可以獲利，主要是因人力減少，加上 ASP 單價上揚。

沈振來說，華碩經過 2015-2017 年的努力，已將產品單價拉升至 4000-15000 元，15000 元已經是極限，因此預期今年產品單價將維持與去年相當。