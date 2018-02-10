顏慶章辭台新金首席顧問 未來投身學術圈

台新金控首席顧問、前財政部長顏慶章將辭去台新金 (2887-TW) 首席顧問一職，未來將投身學術圈，扮演知識分子的社會責任，台新金控 (2887-TW) 董事長吳東亮表示，很遺憾顏慶章決定離開，「但他 (指顏慶章) 說他想過自己的生活，我實在沒辦法 say no」。

顏慶章過去曾擔任財政部長，及駐世界貿易組織（WTO）第一任常任代表，回國後即上任元大金控董事長。吳東亮指出，早在顏慶章還在 WTO 擔任代表時，就有意請他擔任董事長，沒想到卻被元大捷足先登；直到他從元大退休，才邀他出任台新金首席顧問。

吳東亮指出，顏慶章不只是他的好友，也是他的老師，兩人亦師亦友。顏慶章過去擔任財政部長時，為中華民國金融業做出改造大工程，在任內完成金融公司法立法，也是因為他台新才成立金融控股公司，因此特別感謝顏慶章的貢獻。

針對請辭台新金控首席顧問，顏慶章表示，跟台新金「君子知交淡如水」，當時他還在日內瓦時，原本吳東亮認為可以等他回國時邀請他回國擔任顧問，沒想到元大搶先跑去日內瓦邀請他，讓他覺得自己欠吳東亮一份情；直至 3 年前他回到台新金，可以回報過去失之交臂的邀約，也算報了恩。

顏慶章表示，辭去台新金顧問後，未來的空間會更寬廣，除了享受教學樂趣，並對各項議題，有更充裕的時間投入，扮演知識分子的社會責任。