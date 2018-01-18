〈小七新店型誕生〉統一超2018新形象店登場 著重4大特色

統一超 (2912-TW) 今 (18) 日正式發表 7-ELEVEN 2018 年最新店型「未來形象店」，以複合空間設計、情境式休憩空間、一條龍式省力化動線和智慧型綠能設備為全新店型特色，統一超強調，未來也將運用最新科技設備，來規劃各種型態店。

7-ELEVEN 未來形象店首店為中壢「長業門市」，是獨棟式店面，營業空間多達 81 坪，近一個月的試營運期間來客數和業績較去年同期成長近 20%。

統一超強調，未來形象店以新設計貨架呈現更多樣的商品力，賣場品項 3600 個，門市中有 36 台貨架，較一般門市多出近 10 台，冷藏冰箱啤酒新增至兩門，6 尺的臥式冰箱是一般門市的 1.5 倍。

此外，因應外食需求，18°C 與 4°C 鮮食開放式冰箱面加寬與兩座熱食自助區，完整呈現正餐、輕食和各類熱食，並搭配 Mister Donut 甜甜圈、現烤麵包等。

飲品部分，除 CITY CAFE 與現萃茶外，首次導入「CITY CAFE 氮氣冷萃咖啡」(售價 77 元)，去年 12 月試營運販售至今，已帶動 CITY CAFE 單店業績成長近 20%。

因應零售業的多樣化趨勢，未來形象店強調呈現最完整的店中店專區，包括有台塑有機蔬菜、MUJI 無印良品、國採專櫃、量販專區、Mister Donut、現烤麵包和 DUSKIN 等，不僅增添門市的遊逛性，並藉此推升客單價。

7-ELEVEN 未來形象店還規劃 3 種休憩空間。依照生活情境設計戶外花園座位區、BAR 型座位區和咖啡座位區。