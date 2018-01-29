〈超商無人商店登場〉統一超「X-STORE」來了 消費全程使用人臉辨識

全球零售業正掀起推出科技概念店熱潮，統一超 (2912-TW) 今 (29) 日宣布 7-ELEVEN 無人商店「X-STORE」內部測試計畫正式啟動，位於統一超商總部大樓，初期以內部測試 (僅限員工使用) 為主，暫不開放外部顧客入店消費，營運時間為早上 7:00 到晚上 19:00。

7-ELEVEN「X-STORE」以探索 (eXplore)、體驗 (eXperience)、超越 (eXcellent) 為經營三大概念，測試店 22 坪，當消費者到「X-STORE」消費時，從入店、結帳到離店全程透過人臉辨識 Face in、Face pay 和 Face go 創新消費體驗，另外在店外設有自助咖啡、微波區和座位區等。

同時，7-ELEVEN「X-STORE」設置有 OPENPOINT 會員系統新服務流程、臉部生物特徵辨識、商品辨識系統、感應式自動化 open show case、icash、智能語音互動、IOT 系統運用、人流熱點分析、掃描式微波爐、自助結帳 POS 系統、電子標籤、e-POP、迎賓機器人和掃地機器人等。

由於 7-ELEVEN「X-STORE」消費以 OPENPOINT 會員為基礎，需先輸入相關資訊後才能進入店內，這些資訊也將成為未來客製化服務的大數據，以利未來客製化更多的消費體驗，如商品、優惠等訊息推播等。

統一超強調，無人商店還可蒐集各種大數據做為未來各種發展的重要依據，要推動台灣便利商店產業發展能不斷進化。