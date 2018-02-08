中國金洋(01282-HK)組合營拓新能源、金融及健康業務

中國金洋(01282-HK)公布，與雲能國際、正維及永勤就成立合營企業訂立合營協議。合營企業將從事投資於有關清潔能源、金融及健康、投資管理、開發新能源以及金融服務之項目。

合營企業之投資總額為20億港元。合營企業之法定股本為20億港元。各訂約方將按以下方式以現金注資：雲能國際出資8億港元，佔40%股權；中國金洋出資7.2億港元，佔36%股權；正維出資3.2億港元，佔16%股權，永勤出資1.6億港元，佔8%股權。

雲南能投集團在中國雲南省屬於國有重要骨幹企業，全資持有雲能國際。雲南能投集團自組建以來主力發展清潔能源、金融、服務與貿易與綜合業務等「四大板塊」。依託雲南能投集團的國資及其產業背景，集團能進入電力及新能源產業領域，拓寬集團的產業鏈，也為集團未來與大型國有資本合作奠定基礎。近年來，雲南能投集團積極融入國家「一帶一路」戰略，聚焦國際能源產業投資、國際金融和國際物流貿易三大領域。

目前雲南能投集團通過雲能國際佈局南亞及東南亞市場已取得了顯著成績。公司與雲能國際的合作能讓集團快速進入和拓展南亞及東南亞市場，從而為集團的國際化道路奠定基礎。董事相信組建合資企業將為集團未來發展帶來諸多益處。

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