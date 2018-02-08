2月以來A股有187公司獲股東增持 總金額達44.6億

據券商中國報道，截至2月7日發稿，本周累計已有多達52家上市公司發布增持計劃。據統計，上述發布增持計劃的上市公司2018年股價普遍表現不佳，平均跌幅達到17.68%。

比上述計劃增持更令市場歡迎的是付諸行動。2月1日以來，僅一周時間已有187家上市公司獲得重要股東真金白銀的買入，增持總金額達到44.6億元。

增持主體一般有主要有董事長、副董事長、實際控制人、高管以及控股股東等。擬增持金額的大小，也彰顯出上市公司股東維持股價的決心。

記者梳理多家增持公告發現，不少上市公司股東的擬增持計劃都較有誠意。例如，赫美集團董事長王磊擬增持人民币2億元，國軒高科董事長擬增持不低于3000萬，隆華節能副董事長擬增持2000萬至6000萬，四方達董事長擬增持不少于1000萬元。

但有些上市公司增持力度顯然不夠支撐股價。清新環境董事長擬增持不低于200萬，同時另有7名董事、監事以及高管承諾增持股份，每人增持金額也不低于200萬元，8個人總共不低于1600萬。

此外，恒泰艾普公司實控人孫庚文擬12個月内增持公司不超過5000萬股股份，即不超公司總股本的7.01%。但這個“不超過“比較難界定，有網友表示，增持100股也是不超過5000萬股。

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