美國去年商品與服務貿易赤字擴大12% 為2008年以來最大

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國去年 12 月貿易赤字擴大至上次經濟衰退以來的最大單月和年度水準，凸顯出在美國經濟加速成長的同時，川普政府還想要減少貿易赤字這兩者之間所固有的矛盾。美國商務部週二公布的數據顯示，由於進口成長超過了出口，12 月份貿易赤字擴大 5.3%，至 531 億美元，超過經濟專家預期的赤字 521 億美元，為 2008 年 10 月以來最大赤字。2017 年全年商品與服務貿易赤字擴大 12%，至 5,660 億美元，為 2008 年以來最大。



這一趨勢可能會延續至今年。穩健的消費支出和企業投資，假設在最近的股市暴跌中這兩個因素得以維持，將刺激對海外商品的需求。雖然海外經濟成長改善以及美元走弱對出口來說都是好兆頭，但川普仍然還在就達成對美國更有利的貿易協定與貿易伙伴討價還價，而且他的稅改還有可能會導致逆差進一步擴大。



雖然此前頻頻被拿出來說事，但 2017 年美國與中國和墨西哥之間的貿易赤字都呈進一步擴大之勢。2017 年，美國與中國的商品貿易逆差擴大了 8.1%，至創紀錄的 3,752 億美元。



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