川普貿易戰「把柄」來了！去年美國貿易逆差創金融危機來新高

摘要：去年美國貿易逆差增擴約 12%，創 2008 年以來最高水平，其中對華貿易逆差增擴 8.1%，增至創紀錄的 3752 億美元。上周川普國情咨文重申強硬貿易立場，稱「經濟投降的時代結束了！」

美國貿易逆差連月創新高，今年川普打貿易保護牌的籌碼又多了一個。

6 日本周二美國商務部公布，2017 年 12 月美國商品與服務貿易逆差環比增擴 5.3%，增至 531 億美元，高於市場預期值 521 億美元，為 2008 年 10 月以來最大規模逆差。

上月公布數據顯示，2017 年 11 月、就在川普訪問亞洲把貿易逆差掛在嘴上的那個月，美國貿易逆差已經是 2012 年 1 月以來最大，本月將 11 月逆差規模下修 1 億美元至 504 億美元。

整個 2017 年，美國的貿易逆差規模較 2016 增擴 12.1% 至 5660 億美元，創 2008 年以來最高水平，其中對華貿易逆差增擴 8.1%，增至創紀錄的 3752 億美元。

具體到 12 月，美國進出口規模均創新高，分別增長 2.5% 和 1.8%，增至 2565 億美元和 2034 億美元。當月原油價格上漲推動進口規模增長，出口石油商品規模創 2014 年 8 月以來新高。

另外，金融部落格 Zerohedge 還用下圖展示，剔除石油後，12 月美國貿易逆差規模為史上最大。

路透報導指出，12 月通膨調整後的實際貿易逆差由 11 月的的 665 億美元增加到 684 億美元，這可能拖累今年第一季美國 GDP 增長。貿易已經讓去年第四季美國 GDP 增速減少 1.13 個百分點。

從另一個角度看，美國貿易逆差體現出全球經濟走強、美國需求回暖，但在川普政府看來，貿易保護仍然勢在必行。



去年 11 月訪問中日韓三國時，川普都提到美國對這三國的貿易逆差問題。訪華返美後不久，川普就展開了一系列貿易攻勢，比如 11 月末美國商務部主動對中國出口的合金鋁片展開雙反調查。

上月川普出席達沃斯論壇期間，他此前力推的一系列議題出席「軟化」跡象：在協議內容有利於美國的情況下，美國會考慮重返 TPP 和巴黎協定；「美國優先」並不等於「只有美國」；美國支持自由和開放的貿易……

川普的這些變化，並沒有化解市場對美國貿易政策的擔憂。

在達沃斯演講時，川普稱，美國不會再對不公平的貿易行為視而不見，掠奪行為正在扭曲市場。川普還特別提到了有國家盜竊知識產權，並批評了中央政府主導的經濟形態，但是他並沒有點名。

上周發表的國情咨文中，川普再次強硬表態：「經濟投降的時代結束了！」 這一表態顯示出其在貿易議題上的強硬立場沒有改變。

如果說因受建制派的「阻撓」，2017 年川普對中國的貿易戰威脅只是「雷聲大雨點小」，那麼隨著建制派的枷鎖不再，2018 年，市場可能要見識一下「真正」的川普有多大威力。

川普是不是要發動貿易戰，市場普遍認為，要看川普對華「301 調查」以及在鋼鐵、鋁產品等重要貿易品上最終的決定。

『新聞來源／華爾街見聞』